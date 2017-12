Slavný horolezec Messner se opřel do Ondry a spol. Každá opice je nahoře rychleji

Heidelberg Horolezecké legendě Reinholdu Messnerovi se nezamlouvá budoucí olympijská disciplína sportovní lezení, které bude mít premiéru v Tokiu v roce 2020. Podle třiasedmdesátiletého italského alpinisty jde o pouhou hru.

„Vždyť se to odehrává na stěně z plastu! S plastovými chyty. Co to má být? Každá opice je nahoře rychleji,“ řekl Messner německému listu Rhein-Neckar-Zeitung.

„Někdo leze na zeď vysokou třicet metrů - žádný laik nepochopí, co je na tom zvláštního. Senzační to bude jenom v případě, že někdo z té výšky spadne,“ uvedl první člověk, který bez použití kyslíku zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů.



Nejlepší český lezec Adam Ondra na boulderové stěně.

S despektem se vyjádřil o novém olympijském sportu, v němž by měl být českou medailovou nadějí Adam Ondra, dvojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost.

V Tokiu se bude soutěžit v kombinaci tří disciplín - v lezení na obtížnost, na rychlost a v boulderingu.