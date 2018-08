Slávisté mlátili během zápasu pořadatele. Vadilo jim, že fandí Spartě a nadává jim do židů

PRAHA Fanoušci na stadionu i u televizních obrazovek nevěřili svým vlastním očím. Hned v 1. minutě sobotního ligového zápasu mezi pražskou Slavií a Jabloncem (0:2) hned pětice mužů sestoupila z Tribuny Sever, sektoru fanoušků Slavie, a začala nahánět jednoho z pořadatelů. Hned tři z nich pak muže ve vestě počastovali několika ranami.

Důvod? Podle fanoušků Slavie je pořadatel, který měl na ruce vytetován znak konkurenční Sparty a je jeho aktivním fanouškem, těsně před začátkem utkání provokoval a nadával příznivcům sešívaných do židů.



Vše se dělo přímo před zraky fotbalistů obou družstev, protože v rohu hřiště, kde se fanoušci Slavie pustili do pořadatele, se zrovna odehrávala hra, takže bitku mohli sledovat i televizní diváci.



Sudí duelu Ondřej Berka proto musel hru vzápětí přerušit a počkat, až pořadatelé zaženou všechny fanoušky zpět na tribunu.

Co jsem viděl, tak na 2 a stejně je to malý trest a málo smýkání. Frajer s tetováním acs nemá co dělat pod kotlem @TRIBUNA_SEVER. Nechci si ani představit jak by to dopadlo, kdyby někdo s tetováním SKS byl pod jejich kotlem. 廊