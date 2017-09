Slávista Bořil: Jediné, co nás zajímá, je vítězství. Umělka nás nestraší

Astana (Od našeho zpravodaje) Cestou na letiště se dozvěděl, že znovu nechybí v nominaci národního týmu. S reprezentační pozvánkou v kapse tedy Jan Bořil vyrazil s fotbalovou Slavií do kazašské Astany, kde ve čtvrtek odehraje druhý zápas Evropské ligy, který má výkop už v 17:00 hodin.

„Jestli se v nároďáku zabydluju, to nevím. Ale jsem rád, že jsem se tam zase dostal. Udělalo mi to radost,“ usmíval se. „Konkurence v národním týmu je velká a těší mě, že jsem vůbec v nominaci.“

Berete to jako potvrzení, že máte životní formu?

Asi je zatím opravdu nejlepší, co jsem zažil. Jsem za to rád, snad se mi podaří tu úroveň udržet.

Před reprezentací vás ještě čeká Evropská liga. Co čekáte od zápasu v Astaně?

Letěli jsme sem vyhrát, to je jediné, co chceme. Hraje se na umělé trávě, což bude něco jiného, jsme zvyklí na normální povrch. Ale mají nový stadion, tak věřím, že i umělka bude na dobré úrovni.

Máte z nezvyklého povrchu respekt?

Je to umělotina, takže se netrhá tolik jako normální hřiště. Stačí se blbě otočit a můžete si podvrtnout kotník nebo zranit koleno - to je hned. Proto se toho všichni bojí, ale jsme profíci a zvykneme si na to.

Je těžké se na umělou trávu přeorientovat?

Jsme na ní každý rok v zimě, takže to taková novinka není. Ale je pravda, že nějaký čas potřebujeme. Proto taky letíme o den dřív, budeme mít dva tréninky, abychom si na to zvykli.

FC Astana - Slavia Praha Výkop: čtvrtek 28. září, 17:00 (Nova Sport 1).

čtvrtek 28. září, 17:00 (Nova Sport 1). Rozhodčí: Andreas Ekberg - Fredrik Nilsson, Stefan Hallberg - Bojan Pandžič, Kristoffer Karlsson (všichni Švéd.).

Andreas Ekberg - Fredrik Nilsson, Stefan Hallberg - Bojan Pandžič, Kristoffer Karlsson (všichni Švéd.). Bilance: Kazachstán - ČR 6 1-2-3 5:9.

Kazachstán - ČR 6 1-2-3 5:9. Předpokládané sestavy - Astana: Erič - Šitov, Postnikov, Aničič, Šomko - Tomasov (Grahovac), Majevskij - Twumasi, Mužikov, Bejsebekov - Kabananga.

Erič - Šitov, Postnikov, Aničič, Šomko - Tomasov (Grahovac), Majevskij - Twumasi, Mužikov, Bejsebekov - Kabananga. Slavia: Kovář - Bořil, Jugas, Bílek, Sobol - Souček - Sýkora, Altintop, Stoch, Zmrhal - Necid.

Nestraší vás ani časový posun?

Možná, že trochu jo. Ale letíme v předstihu, takže bude čas se aklimatizovat. Budeme všechno dělat v našem čase: snídat, obědvat i večeřet. Věřím, že to nebude problém.

Slavia v pohárech na venkovním hřišti nevyhrála od doby, kdy porazila Ajax Amsterdam. Řeší se to v kabině?

Určitě, bavíme se o tom. Taky nás štve, že venku nevyhráváme. Proto říkám, že teď tam letíme, abychom udělali dobrý výsledek - tedy vyhráli.

Budete hrát vlevo nebo vpravo?

Ptali jste se trenéra? Záleží, co odpověděl on (úsměv).

Že postaví to nejsilnější.

Tak vidíte. Nemůžu zatím ani říct, jestli nastoupím, nebo ne.

Konkurence se vám zvýšila příchodem Ukrajince Sobola. Jak to vnímáte?

Pořád stejně. Nalevo i napravo je velká konkurence, ale soustředím se jen sám na sebe a chci týmu pomoct. Jsem rád, že hraju, to je vždycky lepší než koukat z tribuny nebo lavičky.

Změnila se s vyšší konkurencí atmosféra v kabině?

Minulou sezonu tu bylo víc Čechů, teď přibyli cizinci. Ale sedlo si to, není žádný problém. Kabina je pořád skvělá a když je nějaký problém, hned ho vyřešíme.