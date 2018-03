Slavia zavětřila šanci na titul. Uspěje v derby proti Spartě?

PRAHA Šlágrem 21. kola fotbalové ligy je pražské derby mezi Spartou a Slavií. Oba celky se před ním nacházejí v rozdílných pozicích. Umístění v tabulce a také porovnání aktuální formy favorizuje Slavii.

Tuzemští fotbaloví fanoušci si už zvykli, že se ve velkém pražském derby oproti dřívějším rokům v posledních letech o titulu nerozhoduje. Přesněji řečeno, že se o něj v přímém souboji obě „S“ přímo nepřetahují. Klíčové bývají jejich duely s Plzní. A tak tomu je také letos na jaře.

Přesto bude pro Spartu i Slavii jejich dnešní vzájemný souboj, hraný od 17.30 na Letné, dost důležitý. A nejen proto, že se hraje o titul krále Prahy.

„Uděláme vše pro to, abychom vyhráli, protože chceme stíhat Plzeň,“ burcuje slávistický obránce Jan Bořil. Z toho je jasně vidět, že sešívaní, jejichž šance na titul se po podzimu vznášela pouze v oblasti teorie, najednou znovu zavětřili naději na mistrovskou obhajobu. Do jarní části sice vstupovali na druhém místě s obrovskou, čtrnáctibodovou ztrátou na vedoucí Plzeň, náskok Západočechů se však vinou řady selhání najednou snížil na polovinu (Viktoria má ovšem ještě k dobru odložený zápas v Ostravě).

„Že bude Plzeň takhle ztrácet, to nepředpokládal asi nikdo. Na podzim měla formu, teď ji moc nemá. Doufejme, že toho využijeme a budeme vyhrávat. Když vyhrajeme na Spartě, o to více bude Plzeň nervózní a bude už muset trochu zbystřit,“ věří Bořil. Vzájemný souboj ve 27. kole by pak rázem nabral na důležitosti. „Víme, že je pak máme doma. Alfou a omegou bude vyhrát derby, pak se uvidí,“ nechce sedmadvacetiletý obránce předbíhat.

Poněkud reálnější vidina dohnání Plzně je jedna věc, druhou pak, v současnosti podstatnější, představuje udržení druhé příčky, zajišťující předkolo Ligy mistrů. Na slávistická zaváhání v závěsu číhají Olomouc, Liberec, dnešní soupeř Sparta a možná také na jaře zatím stále vítězící Jablonec.

„Jestli chceme uhrát druhé místo, musíme Slavii porazit,“ neskrývá motivaci snížit sedmibodové manko kapitán Letenských David Lafata. Sparta na pátém místě přitom momentálně ani nefiguruje na pohárových příčkách.

Trpišovský vs. Hapal

Přestože stará pravda (či známé klišé) praví, že derby nemá favorita, papírové předpoklady hovoří pro Slavii. Vršovický celek sice na úvod jara, při premiéře nového kouče Jindřicha Trpišovského, padl v Jihlavě, následně však třikrát bodoval naplno. „Hodně důležitý bude vstup do utkání, dost to ovlivní celý vývoj,“ předvídá Trpišovský.

To Sparta má za sebou nepovedený podzim, a navíc ve třech posledních kolech jen remizovala s celky bojujícími o záchranu, přičemž nový lodivod Pavel Hapal, který nahradil neúspěšného Itala Andreu Stramaccioniho, se minulý víkend uvedl výsledkem 1:1 v Karviné. „Hned po utkání v Karviné jsme hráčům zdůrazňovali, co derby znamená. Věřím, že nejen čeští, ale i zahraniční hráči se dobře připraví. Sám jsem derby zažil, byť jen jako náhradník, ale byl jsem u toho a to je pro mě podstatné. Zažil jsem atmosféru, nasazení a jakým stylem se derby hrálo. Z toho budu čerpat,“ prohlásil Hapal.

Zapíše se v derby výhrou, nebo uspěje jeho protivník Trpišovský? Ve druhém případě by se mohl boj o titul ještě zamotat.