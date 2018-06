Slavia začne ligu v Olomouci, Sparta přivítá nováčka z Opavy, Baník se utká doma s Jabloncem

Praha Fotbalisté Plzně začnou obhajobu ligového titulu zápasem na hřišti pražské Dukly. Sparta v úvodním kole nového ročníku přivítá nováčka Opavu, Slavia nastoupí v Olomouci. Derby mezi Spartou a Slavií se odehraje začátkem listopadu ve 14. kole na Letné a odveta v Edenu přijde na řadu v 28. kole v polovině dubna. Rozhodl o tom středeční los.

V podzimní části, která potrvá od 20. července do 17. prosince, se nově odehraje 19 kol, jelikož se mění hrací systém a přibudou zápasy.

Zbylých 11 kol se uskuteční na jaře, které odstartuje 8. února. Základní část skončí 29. dubna, pak bude následovat nadstavba.



Nováček z Příbrami sehraje první dvě utkání s Teplicemi a Bohemians Praha 1905 v domácím prostředí. Naopak Karviná začne dvěma venkovními duely v Liberci a na Slavii.



Losování se znovu uskutečnilo podle takzvaných Frončekových tabulek.

Ty dokážou zohlednit, aby si domácími zápasy nekonkurovala mužstva z jednotlivých regionů, ale třeba také nevhodné klimatické podmínky.

Tentokrát bylo třeba zohlednit zejména to, že nováček z Opavy kvůli rekonstrukci svého stadionu bude velkou část podzimu hrát v azylu v Brně, kde Zbrojovka bude hrát druhou ligu.

„Opava nezačne na svém stadionu, ale v Brně, a tak se to muselo zařídit tak, aby když Brno hraje doma, hrála Opava venku,“ řekl na tiskové konferenci ředitel profesionálních soutěží Tomáš Bárta.

Liga oproti minulosti doznává výrazných změn v hracím systému. Celkem ke 30 kolům přibude dalších 42 zápasů nadstavbové části a baráže. Prvních šest týmů se zúčastní pětikolové skupiny o titul.

Týmy na sedmém až desátém místě si pohárovým způsobem na dva zápasy zahrají o to, kdo se čtvrtým, nebo pátým mužstvem bude bojovat o místo v Evropské lize.

Zbylých šest týmů bude hrát o udržení, přičemž poslední celek sestoupí přímo do druhé ligy a mužstva na 14. a 15. pozici absolvují baráž na dva zápasy s druhým a třetím z druhé nejvyšší soutěže o dvě místa v lize.

K výrazné změně dochází i u časů výkopů. Nebudou už večerní zápasy hrané po 20. hodině, které byly zejména v zimním období neoblíbené.

„Věřím, že to fanoušci ocení, že tyto zápasy vypadávají. Nebylo to jen kvůli složitější dopravě na tyto večerní zápasy, ale i kvůli zimním měsícům, kdy to nebylo pro fanoušky komfortní,“ uvedl Svoboda.



Oproti minulé sezoně se naopak vrací pondělní zápasy. Především ale budou pevně dané začátky. V pátek se bude hrát od 18:30, v sobotu od 15:00, 17:00 a 19:00, v neděli od 15:00 a 18:00 a v pondělí od 18:00.

V zimním období dojde k posunu a v pátek se bude hrát od 17:30 a v sobotu a v neděli od 15:00 a 17:00.

„Vnímám to jako důležitý přínos pro ligu, že schéma bude jasně dané a fotbal se nebude muset přizpůsobovat ostatním sportům. Bylo důležité to ustálit,“ dodal Svoboda.

Nejzajímavější zápasy by v televizi většinou měly být v sobotu od 19:00 a v zimě od 17:00.

„A platí, že proti televiznímu zápasu se nebude hrát žádné jiné utkání. Výjimky mohou nastat jen v případě pohárových účastníků,“ dodal Bárta.