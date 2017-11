Slavia vyhrála v Izraeli a má postup ve svých rukou. Zlínské naděje definitivně vyhasly

PRAHA Fotbalisté Slavie zvítězili v 5. kole základních skupin Evropské ligy na půdě izraelského Maccabi Tel Aviv 2:0 a poskočili na druhé místo tabulky za už jistého postupujícího Villarreal. K jarnímu play-off stačí českému mistru v posledním kole doma remizovat s Astanou. Naopak Zlínští prohráli v Tiraspolu s domácím Šeriffem 0:1 a jsou definitivně ze hry o postup do jarního pokračování soutěže.

Slávisté v Netanje, kde se hrálo kvůli rekonstrukci stadionu v Tel Avivu, navázali na triumf 1:0 z prvního vzájemného duelu v září v Edenu a zlomili letité čekání na výhru venku v pohárech. Na soupeřově hřišti se na evropské scéně radovali po dlouhých 20 zápasech a poprvé od roku 2007.

Trenér Šilhavý vrátil do sestavy uzdraveného Deliho a stejně jako v předchozích zápasech skupiny nasadil na hrot útoku Necida.

Červenobílým nahrála výhra Villarrealu v Astaně, která jim dala jistotu, že zůstanou v boji o postup, i kdyby v Netanje nebodovali. Pražané ale od úvodu byli nebezpečnější než Maccabi, které už ztratilo naději na vyřazovací fázi.



V 17. minutě měl první šanci Zmrhal, ale v dobré pozici mířil mimo. Ještě blíže ke gólu byl hostující záložník po půlhodině hry, kdy ránou z dobrých 25 metrů napálil břevno a z dorážky netrefil branku Necid.

Maccabi Tel Aviv - Slavia Praha 0:2 (0:1) (utkání 5. kola základní skupiny A fotbalové Evropské ligy v Netanje) Branky: 45.+1 a 54. Hušbauer. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene - Avram, Fesnic (všichni Rum.). ŽK: Rikan, Davidzada, Kjartansson, Peretz - Souček, Van Buren. Maccabi: Rajkovič - Yeini, Tibi, Ben Haim, Davidzada - Battocchio (75. Sušič), Peretz, Rikan (60. Golasa), Micha - Schoenfeld (60. Atar), Kjartansson. Trenér: Cruyff. Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Sobol - Ngadeu, Souček - Zmrhal, Hušbauer (88. Danny), Stoch (79. Van Buren) - Necid (69. Škoda). Trenér: Šilhavý.

Šance dál počítali jen hosté. V 39. minutě vykopl Necidovu střelu z brankové čáry Yeini a nedovolil slávistickému útočníkovi navázat na vítěznou trefu z prvního vzájemného duelu.

Už v nastavení první půle se ale Pražané přece jen dočkali. Zmrhal vystihl domácí rozehrávku, potáhl míč podél lajny, přihrál Hušbauerovi a ten střelou z 23 metrů trefil dokonale horní roh branky. Dal svůj první gól od derby se Spartou 17. září.

Hušbauerovi viditelně svědčila kapitánská páska a devět minut po pauze se prosadil znovu, když po Ngadeuově přihrávce překonal Rajkoviče přízemní střelou k tyči z 20 metrů. Slávistický středopolař dal dva góly v jednom utkání poprvé od května 2014 a opět rozjásal početnou skupinu hostujících fanoušků, kteří byli na nepříliš plném stadionu v Netanje hodně slyšet.

Až v 67. minutě si první gólovou šanci vytvořili i domácí. Střídající Atar nejprve mířil do břevna a následně jeho střelu výborně vyrazil Laštůvka. Ve zbytku utkání už hosté tři body v klidu udrželi.

Zlín už je definitivně z postupové hry venku

Zlín prohrál i třetí venkovní duel ve skupině bez vstřeleného gólu. V Moldavsku ale svěřenci trenéra Bohumila Páník předvedli sympatický výkon, diktovali tempo hry a drželi více míč, jenže měli problémy s brejky soupeře. Po jednom z nich zařídil v 11. minutě vítězný gól Brazilec Jairo.

Šeriff prodloužil svoji neporazitelnost na 21 soutěžních zápasů a dostal se do vedení v tabulce. V posledním kole mu bude stačit k postupu i remíza v Kodani. Zlínští se budou proti Lokomotivu alespoň snažit rozloučit se s premiérovou účastí v EL bodovým ziskem.



Trenér Páník udělal v sestavě oproti posledním utkáním několik změn. Šanci dal brankáři Zlámalovi, Matejovovi, Bartošákovi, Hnaníčkovi, Džafičovi či Železníkovi. Ti potvrdili svoji motivaci a hosté byli od začátku aktivnějším celkem.

Šeriff Tiraspol - Fastav Zlín 1:0 (1:0) (utkání 5. kola základní skupiny F fotbalové Evropské ligy) Branka: 11. Jairo. Rozhodčí: Nilsen - Grönevik, Isaksen (všichni Nor.). ŽK: Bačo. Diváci: 9000. Šeriff: Mikulič - Racu, Posmac, Kulušič - Sušič, Brezovec (70. De Nooijer), Anton, Kendyš, Cristiano - Badibanga (90.+1 Damascan), Jairo (83. Balima). Trenér: Bordin. Zlín: Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák (80. Bartolomeu) - Ekpai (53. Holzer), Hnaníček (84. Traoré), Jiráček, Džafič - Železník, Mehanovič. Trenér: Páník.

Jenže soupeř udeřil z první vážnější šance. Cristiano utekl po levé straně, na jeho centr nedosáhl Bačo a míč se dostal k Jairovi. Brazilský útočník si ho zpracoval do protipohybu druhého stopera Gajiče a střelou pod břevno překonal Zlámala. Krátce na to přežil Zlín šanci Sušiče.

Hosté měli nadále více ze hry, ale v zakončení nebyli dlouho nebezpeční. To protiútoky a standardní situace domácích volaly po gólu častěji. Brezovec mířil z přímého kopu těsně nad a ve 38. minutě podržel Zlín Zlámal. Po rohovém kopu totiž Bačo smolně tečoval míč na vlastní branku, ale zkušený gólman předvedl skvělý reflexivní zákrok a zabránil jistému gólu.

Po hodině hry ale začal být nebezpečný i Zlín a to zejména zásluhou Mehanoviče. Bosenský útočník nejprve cpal odražený míč do šibenice, ale brankář Mikulič dobře zasáhl. Krátce na to se Mehanovič postavil k přímému kopu a levačkou opět mířil do horního rohu, tentokrát trefil spojnici. A neuspěl ani napotřetí střelou z hranice vápna.

V závěru měl ještě dvě šance domácí útočník Badibanga, ale nejprve z úhlu netrefil branku a po chybě Gajiče v rozehrávce nevyzrál na Zlámala. Zlín na vyrovnání nedosáhl a Šeriff potřetí ve skupině udržel čisté konto.

TABULKA SKUPINY A 1. Villarreal 5 3 2 0 10:5 11 2. SLAVIA PRAHA 5 2 2 1 6:5 8 3. Astana 5 2 1 2 9:7 7 4. Maccabi Tel Aviv 5 0 1 4 0:8 1