Slavia porazila Plzeň 2:0 a její šance na titul stále žije

Praha Plzeňští fotbalisté první mečbol k titulu mistra země nevyužili. Ve šlágru 27. kola po bezradném výkonu podlehli na Slavii 0:2, domácí navíc neproměnili penaltu. První gól si dali hosté v úvodu sami, druhý po hodině hry po brejku vstřelil Tecl.

Plzeň bez ohledu na výsledky Slavie potřebuje k titulu ve zbývajících třech kolech získat čtyři body.

Nebo pokud například příští sobotu porazí Slovácko, musí čekat, jak Slavia v pondělí odehraje malé derby na Dukle. V případě slávistického zaváhání má titul.

Slavia zažehla malou naději na obhajobu, ztrácí šest bodů, ve hře jich je devět a má lepší vzájemná utkání, která v případě bodové rovnosti rozhodují.

Devět minut před koncem řeže druhého s prvním slávističtí fanoušci zapálili červené světlice, hořely podél celé tribuny za bránou. Už věděli, že nebudou sledovat mistrovské oslavy soupeře, což by byl pro něj potupný pohled.

Touha nevidět rivala slavit titul byl u slávistů nezměrná, předvedli nejlepší fotbal na jaře. Po hřišti létali, zdobila je rychlost, důraz. Vycházely jim kombinace, míče šly bleskově od nohy.

Často si vytvářeli nadějné možnosti, hostující obranu nestíhala, problémy měli především pravý bek Havel se stoperem Řezníkem. Ten se také přimotal k prvnímu gólu.

Při centru z rohu nezkrotil svůj pohyb, dobíhal na zadní tyč s Ngadeuem i Teclem a právě od Řezníkovy nohy se míč odrazil. Krásně ho uklidil do sítě, leč do vlastní.

Pro Řezníka nešťastný moment, pro Plzeň trest za mizerný výkon. Defenzíva s obtížemi zastavovala domácí útoky, dopředu hosté nepředvedli nic. Vůbec nic. Pomalý přechod do útoku, nepřesnosti, prohrané souboje. Za celý poločas nevystřelili na bránu, dokonce nevyprodukovali jedinou střelu, ani mimo.

Tohle, že je budoucí mistr a účastník příštího ročníku Champions League? Poprvé vypálil Kopic až ve 49. minutě...

Domácí mohli soupeři vzápětí zasadit druhou ránu, jenže Stoch neproměnil penaltu. Kozáčik vystihl směr a střelu chytil. Nejsvětlejší plzeňský moment dosavadního průběhu zápasu.

Ne, Plzeň to nakopnout nemohlo, neměla nic, o co by se opřela. Zvlášť když ji v 58. minutě ztrestal Tecl podruhé. Hosté zahrávali roh, ve vápně zůstal ležet zraněný slávista Bořil, držel se za obličej. Hra nebyla přerušená, Plzeňští se málem dostali do šance, ale domácím se podařilo nebezpečí odvrátit. Brejk tři na jednoho zvládli slávisté perfektně.

Smutný hrdina předchozích okamžiků Stoch míč vyvezl z vlastní poloviny, předal vlevo Zmrhalovi, který vrátil do středu pole na Tecla. Ten se vyhnul Kozáčikovi a skóroval do prázdné brány. Tecl byl i u první branky a také pomohl zařídit penaltu. Utekl Řezníkovi, zpětnou přihrávkou našel Sýkoru, jehož při střele fauloval Havel.

Slavia vládla, lídra přejela a znervóznila do závěrečných tří kol. Plzeň sice v 67. minutě díky Havlovi po standardce snížila, ale při přezkoumávání situace videorozhodčí zjistil, že to bylo z ofsajdu. Neregulérní gól a slávistické vedení o dvě branky trvalo.