Slavia - Karviná 3:2, mistr se přiblížil Plzni, dva góly dal Stoch

Praha Slávističtí fotbalisté zmenšili náskok vedoucí Plzně na čtyři body. Na domácím hřišti v 24. kole zdolali Karvinou 3:2, byť znovu nepodali úplně přesvědčivý výkon a skóre museli otáčet. Pomohly zejména góly Miroslava Stocha, rozdílovou branku vstřelil Jakub Jugas.

Pro maličkého slovenského záložníka Stocha, který do Slavie přišel loni v létě, to byly druhá a třetí trefa v české lize. První dvě před domácím publikem.

Nejprve po půlhodině hry výborně převzal přesnou přihrávku spoluhráče Hromady a obloučkem přehodil karvinského gólmana Le Gianga, čímž vyrovnal na 1:1.

A po hodině hry dal další branku. Hušbauer mu posunul míč zprava na střed hřiště, Stoch asi ze dvaceti metrů napřáhl a krásně skóroval.

Zdálo se, že Slavii proti Karviné vysvobodil, protože do té chvíle rozhodně nepředváděla dobrý fotbal. Byl to spíš upracovaný výkon, v úvodu plný nepřesností.

Druhý tým tabulky potřetí v posledních čtyřech zápasech prohrával. Tentokrát dostal gól po čtvrthodině a jednoduchém brejku Karviné, který po přihrávce Štepanovského zakončil Kalabiška.

V chladnějším počasí a hustém dešti jako by se slávisté nemohli dostat do tempa. Kombinačně jim to nešlo a nakopávané míče valný úspěch rovněž nepřinášely. Před Stochovým prvním gólem měl šanci jen Hušbauer, ale brankář Le Giang jeho ránu k bližší tyči vykopl.

Naopak Karviná, která v sedmi jarních zápasech dosud neprohrála, se ničeho nebála. Byť se třeba nedostala až před bránu, sympaticky se pokoušela útočit. A po pádu Kalabišky na kraji pokutového území se hosté dožadovali také penalty. Marně.

Zkraje druhého poločasu Karviná dokázala Slavii znovu zatlačit před její pokutové území, jenže víc než střelu Budínského z přímého kopu nad bránu neměla.

A to platilo i po druhém gólu Slavie. Ta během zápasu přišla o kapitána Škodu, který kvůli zranění vystřídal ještě před přestávkou. Na jeho pověstný důraz v pokutovém území však po jednom z rohových kopů v závěru druhé půle navázal stoper Jugas. Necelých patnáct minut před koncem zblízka propálil Le Gianga a uklidnil slávisty třetím gólem.

Bylo to potřeba, protože výsledek v závěru krátce po svém nástupu na hřiště korigoval karvinský útočník Wágner. Třetí, vyrovnávací gól už ale hosté nevstřelili a prohráli 2:3.

Naopak mohli a měli ještě inkasovat, protože Tecl i Sobol běželi zcela sami na bránu a mimořádné šanci nesmyslně zazdili. I přesto se slávisté radují, vedoucí Plzni, která hraje v neděli proti Spartě, se poprvé od srpna přiblížili na rozdíl čtyř bodů.

Zlín přišel v závěru o výhru

Zlínští fotbalisté byli vteřiny důležitému vítězství, které je by je posunulo blízko k záchraně v první lize. V páteční předehrávce 24. kola v přímém souboji dvou ohrožených vedli v Jihlavě 1:0 gólem Holzera, v poslední minutě však střídající Ikaunieks svým devátým gólem sezony vyrovnal na 1:1.

Jen Jablonec získal na jaře víc bodů než Jihlava, po podzimu nejhorší tým ligy. Po čtyřech vítězstvích za sebou však v posledních třech utkáních získala jen bod. A remízu přidala i ve velmi důležitém utkání.

Co se týče Zlína, tak na jaře nikdo nebyl horší. Naposledy podlehl doma poslední Ostravě a nechal ji dýchat.

Díky solidnímu podzimu a senzačnímu triumfu na Slavii před dvěma týdny a páteční remíze zůstává v tabulce o bod před Jihlavou. Před sestupovou příčkou má pětibodový náskok.

Teplice ztratily o náskok

Tepličtí fotbalisté v jedné ze tří pátečních předehrávek remizovali s Mladou Boleslaví 1:1. Domácí vedli, když se po hodině hry trefil talent Žitný. Bod, který hosty zase o krůček přiblížil záchraně, trefil pět minut před koncem Komličenko.

Teplice před týdnem překvapivě vyhrály v Liberci a upevnily si pozici v první polovině tabulky. Na pohárové příčky ztrácejí devět bodů.



Mladá Boleslav je týmem, který na jaře jako jediný obral Jablonec. V minulém kole s ním remizovala 1:1, když inkasovala těsně před koncem. A stejný výsledek uhrála i v Teplicích.



24. kolo první fotbalové ligy: Slavia - Karviná 3:2 (1:1) Branky: 29. a 59. Stoch, 78. Jugas - 14. Kalabiška, 87. Wágner. Rozhodčí: Zelinka - Wilczek, Pospíšil. ŽK: Frydrych, Sobol - Ramírez. Diváci: 9623. Sestavy: Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Kúdela, Sobol - Souček - Stoch, Hromada (90. Sýkora), Hušbauer (79. Danny), Bořil - Škoda (44. Tecl). Trenér: Trpišovský. Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler (86. Wágner) - Štepanovský, Weber (71. Ramírez), Budínský, Kalabiška (82. Moravec) - Panák. Trenér: Mucha.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0) Branky: 59. Žitný - 86. Komličenko. Rozhodčí: Julínek - Antoníček, Podaný. ŽK: Žitný, Hora, Jeřábek - Šušnjar. ČK: 81. Šušnjar. Diváci: 3421. Sestavy: Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Kučera, Soungole - Hora, Žitný, Rezek (88. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal. M. Boleslav: Poláček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - Jánoš, Hubínek (46. Přikryl) - Ladra, Valenta (77. Kateřiňák), Mareš (61. Magera) - Komličenko. Trenér: Weber.