Slavia jako reklama na fotbal. Nádherná akce, nešetřil chválou Šilhavý

Rozehrávka do strany, narážečka do náběhu, zpětná přihrávka, gól. Slávisté šli ve 30. minutě zápasu ve Villarrealu do senzačního dvougólového vedení. Navíc způsobem, jaký se dal očekávat spíš od domácích techniků a driblérů, čili po perfektní kombinaci na jeden dotek.

Utkání Evropské ligy ve Španělsku nakonec skončilo 2:2, ovšem slávisty bod hřeje a ještě si udělali reklamu.

Jejich fotbal je zajímavý a gól Portugalce Dannyho na 2:0 neměl vadu. Neměl by chybět v žádné přehlídce nejkrásnějších akcí pohárového týdne.

Akci na pravé straně rozjel Jan Sýkora. Otevíral se mu sice prostor k postupu na branku, on však rozehrál do strany na Hromadu. „Všichni na mě křičeli, že jsem sám a můžu běžet, ale já to ještě vrátil Kubovi Hromadovi, aby se vytvořily pozice i pro jiné hráče.“

Byla to dokonalá intuice.

Hromada přešel přes soupeře a začal ťukes na jeden dotek. Frydrych od postranní čáry narazil míč do běhu rozběhnutému Sýkorovi, který zpětnou přihrávkou našel volného Dannyho.

Trvalo to pár vteřin, při kterých žluté dresy Villarrealu nestíhaly. Jestli se může český fotbal ze čtvrtečních zápasů Evropské ligy něčím pyšnit, pak zákroky Petra Čecha v brance Arsenalu a nádhernou akcí Slavie, která měla drajv.

A dokonalé načasování od každého z aktérů. I Danny, který zprvu bleskově vyrazil na zteč, nakonec zadrobil krok, čímž se nabídl pro zakončení.

Villarreal vs. Slavia Praha: Danny gól hostí na 0:2.

„Danny si počínal velmi chytře. Počkal, uvolnil se a byl tam v pravý moment úplně sám. V koncovce zachoval klid a uklidil to placírkou k tyči,“ poklonil se Šilhavý zkušenému záložníkovi, který vedl Slavii jako kapitán.

„Všechno do sebe zaklaplo, protože jsme v útočném postavení měli dobré rozestavení. Michal Frydrych byl krásně na lajně, úplně sám, a fantasticky mi to hodil do volného prostoru. Už mi zbývalo jen běžet,“ líčil Sýkora s tím, že měl čas, aby se rozhlédl a mohl vyhodnotit situaci.

Jak to tedy vypadalo ze Sýkorova výhledu? „Tomáš Necid nabíhal na první tyč a strhnul s sebou hráče, zatímco pode mnou vyplaval úplně volný Danny.“



Danny napřáhl a vzápětí děkoval nebesům, že skóroval. Slávisté dvakrát vystřelili na branku a obě rány skončily v síti. Byl to senzační start, který se ani v nejmenším nečekal.

„Už jak dal Tomáš Necid první gól, bylo to příjemné. Věděli jsme, že můžeme s klidem bránit, zalézt a trochu čekat,“ popisoval Michal Frydrych.

Jako pravý obránce měl za úkol při útočných výpadech roztáhnout hru do křídla a nabízet se v užitečných pozicích. Přesně tak to udělal při druhé brance: „Villarreal bránil dobře, nenechával nám moc prostoru, ale v tuhle chvíli tam zrovna mezera byla a podařilo se mi míč prostrčit dál.“

Domácí publikum, které bylo od počátku chladné, zmlklo úplně. Žlutá ponorka, jak se domácím historicky přezdívá, schytala dvě torpéda a naklonila se na stranu.

Villarreal vs. Slavia Praha: fotbalisté hostí slaví.

Kurz na výhru Villarrealu v tu chvíli vyrostl na 8,5:1 a z horního patra nejvyšší tribuny bylo slyšet posměšné skandování: „Dejte jim bůra!“

„Už jsem něco zažil, takže jsem byl nad věcí,“ reagoval Šilhavý po utkání: „Náskok mě těšil, ale věděl jsem, že soupeř je silný a že to bude ještě těžké.“

Měl pravdu, během tří minut v závěru první půle soupeř vyrovnal. Kurs na Villarreal se rychle vrátil na 1,6 ku jedné, ovšem domácí roli favorita stejně nepotvrdili. Bank trefili ti, kteří sázeli na remízu.

„Byl to těžký zápas s velice kvalitním soupeřem a pro nás obrovská zkušenost. Jen víc takových soupeřů,“ pravil Šilhavý. Mimochodem, Slavia teď má z českých týmů nejblíž k postupu do jara. S pěti body je druhá ve skupině.