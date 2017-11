Slavia bude moci v poháru vrátit prohru Liberci, Baník pojede do Boleslavi

PRAHA Fotbalisté úřadujícího ligového mistra pražské Slavie si v jarním čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu zahrají doma s Libercem, který před měsícem ukončil jejich rekordní sérii bez porážky v nejvyšší soutěži.

Obhájce trofeje Zlín se představí na hřišti jediného druholigového týmu Hradce Králové, Mladá Boleslav přivítá Ostravu a Jablonec Slovácko. Hracím termínem čtvrtfinále je středa 28. února.



Dnešní los v Praze na Strahově proti sobě svedl dva papírově nejsilnější týmy. Slavia je v ligové tabulce na třetím místě a Liberec je o dva body čtvrtý.

Slovan 22. října zvítězil v utkání 11. kola v Edenu 2:1 a ukončil rekordní sérii Pražanů bez ligové porážky, která se zastavila na 36 zápasech. V poháru budou moci červenobílí soupeři prohru částečně vrátit.

„Spokojenost je zejména s tím, že hrajeme doma. Soupeř je to strašně těžký, nemusíme chodit v paměti daleko. Je to měsíc, kdy u nás vyhrál. Určitě to nepodceníme,“ řekl generální sekretář Slavie Jiří Vrba.

„Hned 15. února se hraje první zápas jarní části Evropské ligy, pokud postoupíme, domácí pohár by měl být už náš čtvrtý nebo pátý soutěžní zápas na jaře. Doufám, že budeme dobře připraveni,“ doplnil.



„Pohár jsme 15 let nevyhráli, tak doufáme, že už se to tentokrát podaří. Všechny čtvrtfinalisty dělí tři zápasy od účasti v základní skupině Evropské ligy.“

„Kdo se kdy potkal s kvalifikací pohárů, ví, jak je obtížné se prokousat předkoly. Takže je to obrovská výzva,“ dodal Vrba.

Ve čtvrtfinále překvapivě chybějí ligový lídr z Plzně, druhý tým tabulky Olomouc i pražská Sparta. Viktoria doma prohrála se Slováckem, Letenští zase vypadli s Baníkem Ostrava.