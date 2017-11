Sláva. Jarolím si vzpomněl na Simiče. Poté, co mu nabízeli občanství Srbové a Chorvati

PRAHA Na letošním evropském šampionátu fotbalistů do 21 let byl hodnocený jako suverénní nejlepší český hráč. Přesto se Stefan Simič překvapivě neobjevil ani v jedné z nominací Karla Jarolíma pro zápasy seniorské reprezentace. Situace proto dospěla do situace, kdy jej lanaří srbský a chorvatský národní tým.

Italská Serie A je braná dlouhá léta jako soutěž s nejpropracovanějšími obranami na světě.

A je proto velmi dobrou vizitkou pro dvaadvacetiletého rodáka z Prahy, že jako stoper patří do základní sestavy některého z dvaceti klubů soutěže.

Odchovanec Slavie, který se narodil bosenskosrbským rodičùm utíkajícím před válkou, už v dorosteneckém věku v roce 2012 přestoupil do FC Janov.

O rok později zamířil do AC Milán, za něj však neodehrál jediný soutěžní zápas. Na hostování se však prosadil do seniorského kádru druholigového Varese či belgického prvoligového Mouscronu.



A i když mu ani zmíněné povedené Euro nepomohlo před sezonou do kádru hegemona z Milána, Simič nemusel až tolik smutnit. Byl poslán do prvoligového Crotone, kde se prosadil do základní sestavy. A tam si jej všimli i zástupci srbské a chorvatské federace.

Srbové jej lákají na MS

Simičovi rodiče jsou bosenští Srbové, takže vychovali i svého syna jako pravoslavného křesťana. A proto se srbský svaz rozhodl Stefana po Euru oslovit, aby reprezentoval národ jeho rodičů.

A kdyby jen to, nedávno prý nabídku zopakoval s tím, že by měl šanci zahrát si na MS v Rusku, kam se Srbové kvalifikovali. O to budou v baráži bojovat i Chorvaté, kteří si také dělají na Simiče nárok.

Měl mu volat slavný kanonýr Realu Madrid Davor Šuker, současný prezident chorvatského svazu, který zase chce využít toho, že se Simičova matka narodila v Chorvatsku a jeho rodiče tam nyní vlastní několik nemovitostí.

Srbové slaví výhru.

Sám Stefan by mohl dát všem nápadníkům košem a ukázat, že chce reprezentovat rodné Česko, kde 17 let žil, už dávno. „Česko je na prvním místě, vždycky jsem ho v mládeži reprezentoval rád,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport.



Bohužel pro něj však nikdy pozvánku od Karla Jarolíma nedostal. A to ani v říjnu na kvalifikační zápasy proti Ázerbájdžánu, kde už národnímu týmu nešlo prakticky o nic, protože šanci na postup na MS ztratil v předchozích duelech.

A pozvánky se nedočkal ani na včerejší tiskové konferenci k listopadovým zápasům v Kataru proti Islandu a domácímu týmu.

Před Simičem dostali přednost vyzkoušení a zkušenější stopeři Marek Suchý, Tomáš Kalas, Jakub Brabec a Ondřej Čelůstka.

Jarolím: Zájem jiné země v tom nehrál roli

V předchozích případech se pak do nominace vešli i Simičův parťák ze stoperské dvojice „lvíčat“ Michael Lüftner či Jakub Jugas. Naopak opěvovaný mladík zůstal opět na ocet. Podle Jarolíma je to proto, že v této sezoně změnil působiště.

„Mluvili jsme o něm už v létě, ale procházel si obdobím, kdy měnil klub a nehrál. Nechali jsme tomu čas, teď začal hrát,“ uvedl Jarolím s tím, že Simiče povolal alespoň mezi náhradníky a jeho asistent Miroslav Koubek jej bude sledovat v sobotním duelu Serie A v Boloni.

Že by to však bylo vynuceno tím, že se o Simiče začali zajímat zájemci z jiných zemí, Jarolím odmítá.

„Uvažujeme o něm bez ohledu na to, jestli by pak nemohl hrát za jinou zem. Má velkou šanci, že bude dodatečně donominovaný,“ zdůraznil Jarolím.

Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím.

Také manažer týmu Jaromír Šeterle potvrzuje, že by se Simič měl dodatečně do výběru dostat.



„V pondělí jsem se Stefanem mluvil, je v naprosté pohodě a na nominaci se těší. Znám ho velmi dobře, je to výborný kluk. Není nafoukaný a ani ukřivděný, pokud by v ní nebyl,“ podotýká Šeterle.

„Má šanci, bude nominován ještě jeden stoper. Ale zase nechceme podlehnout tomu, že bychom ho nominovali jen kvůli těm informacím, že by mohl hrát za jinou zemi. Zásadní je, aby měl výkonnost na českou reprezentaci,“ navázal na Jarolímova slova.

Stefan chce hrát za Česko

O „nechtěné“ balkánské dítě však začal být zájem skutečně až ve chvíli, kdy v médiích proběhly informace, že o něj stojí jiné reprezentační výběry.

Přitom nebylo daleko k tomu, aby si v této sezoně zahrál za Slavii, kde s fotbalem začínal. A byl tak víc Jarolímovi na očích. Na poslední chvíli však jeho hostování padlo, protože se vedení AC Milán domluvilo s Crotone. A tak Simič dál čekal. Šeterle to však vidí jinak.

„Jsme spolu v kontaktu od chvíle, kdy jsme ho vzali do jedenadvacítky. Pozitivně působí i jeho rodinné zázemí. Otec nám například posílá informace z italských médií,“ uzavřel Šeterle.