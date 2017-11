Šlágr podzimu je tu. Zajistí si Plzeň mistrovskou korunu, nebo ji zastaví Slavia

PLZEŇ/praha Po domácích zápasech Evropské ligy rychle zregenerovat, přepnout a připravit se na dost možná zlomový zápas celé české ligy. První Plzeň hostí ve 13. kole druhou Slavii už v neděli od 18.00.

Ve čtvrtek večer oba soupeři předvedli solidní výkony. Tleskalo se na Slavii, aplaudovali i fanoušci Plzně. Přitom výsledky byly rozdílné.



Zatímco Slavia doma navzdory střelecké převaze podlehla silnému Villarrealu ze Španělska o dva góly, Plzeň odčinila dva týdny starou porážku s Luganem. Švýcarskému soupeři nasázela čtyři branky.

„Ty výsledky nemají s nedělním utkáním vůbec nic společného. Všichni moc dobře víme, že se setká první s druhým, bude to z hlediska české ligy naprosto mimořádný zápas,“ očekává trenér Pavel Vrba.

„A hlavně úplně jiný zápas,“ podotýká soupeř Jaroslav Šilhavý, „i když se dá očekávat, že kvalitou se utkání bude blížit Evropské lize. Potkají se vyspělé týmy.“



Plzeň jde do utkání v luxusní pozici. V tabulce má před Slavií jedenáctibodový náskok, a pokud už o mistrovi není rozhodnuto teď, v případě nedělní plzeňské výhry by už zřejmě nebylo o čem debatovat.

„Ale vždyť ještě nejsme ani v polovině. Náskok je pěkný, ale je to fotbal, může se stát všechno,“ krotí optimismus plzeňský kanonýr Michael Krmenčík.

I na jeho góly bude Plzeň spoléhat. V lize je čtyřiadvacetiletý hráč nejlepším střelcem a má také nejvyšší počet asistencí. „Samozřejmě že jsme rádi, že ho tady máme,“ říká Vrba.

Osobní vzájemná bilance trenérů vyznívá příznivěji pro bývalého lodivoda reprezentace – Vrba s Šilhavým v kariéře prohrál jen jednou.

V neděli to ovšem nebude souboj jednotlivců. Jde o Plzeň se Slavií: letošní suverén proti úřadujícímu mistrovi.

„Chceme vyhrát a připravit Plzeň o neporazitelnost,“ velí kouč Šilhavý, který po roce ve Slavii stále v lize neprohrál venku. To Plzeň si od začátku sezony dál drží skvostnou bilanci: dvanáct utkání, dvanáct výher.

„Pokud navážeme na druhý poločas s Villarrealem, nemáme se čeho bát,“ říká přesto záložník Tomáš Souček.

V případě, že by Slavia ve Štruncových sadech uspěla, těžit by z toho mohly i ostatní týmy, zatím jednostranná liga by mohla znovu dostat náboj. I proto budou mít červenobílí v neděli zřejmě víc fanoušků než obvykle.