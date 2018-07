Skvělý vstup do nového angažmá. Nejsem ovšem úplně spokojený, zůstává na zemi Tetteh

Sezonu začal stejně jako před rokem v Praze na Letné. Jenže zatímco loni měl na sobě fotbalista Benjamin Tetteh ještě zelenobílý dres Bohemians, tentokrát už nastoupil jako nová posila Sparty. A proti Opavě (2:0) byl jedním z hlavních strůjců vítězství.

Znovu byl aktivní, znovu byl vidět, i když v úplně jiné roli.

„Trenér mi řekl, ať předvedu to nejlepší, ať ten zápas rozhodnu. Jsem rád, že se mi to podařilo,“ vyprávěl Tetteh, když po utkání dorazil mezi novináře.



Je to bez jednoho týdne přesně rok, co ještě jako čerstvá posila Bohemians proháněl stopery Sparty, která tenkrát hrála první soutěžní zápas pod trenérem Stramaccionim. Po hodině si však poranil kotník a dalších šest týdnů svému týmu chyběl.

Tuto sobotu si jednadvacetiletý Ghaňan naopak necelou hodinu počkal na lavičce, pak za bezgólového stavu vystřídal pochroumaného Pulkraba a asistencí i gólem, který ovšem sudí připsali jako vlastní opavskému Svozilovi, se podílel na výhře.



„Pro mě je to skvělý vstup do nového angažmá, určitá vzpruha pro moje sebevědomí, ale musím říct, že sám se sebou nikdy nejsem úplně spokojený. Sezona je dlouhá, čekají nás další zápasy a já musím pokračovat, tvrdě makat,“ doplnil Tetteh, který v Česku dřív nastupoval také za Slovácko.



„Z Benjamina mám pozitivní dojem. Stejně jako další střídající hráči oživil hru, byl přínosem,“ řekl kouč Pavel Hapal, který by Tetteha mohl do základní sestavy postavit už ve čtvrtek, to Sparta totiž hraje úvodní zápas druhého předkola Evropské ligy proti Spartaku Subotica.

„Nějaké změny plánujeme,“ připustil trenér na tiskové konferenci. „Ale ještě si počkáme na to, jaký bude zdravotní stav Matěje Pulkraba,“ dodal.

Sparta má kromě Tetteha s Pulkrabem do útoku připraveného ještě Josefa Šurala, který je kapitánem. Václavové Kadlec s Drchalem léčí zraněná kolena.