Skončí Šilhavý ve Slavii? Po zápase s Astanou si chce popovídat s vedením

PRAHA Trenér Jaroslav Šilhavý připustil, že neustálé spekulace ohledně jeho budoucnosti u slávistických fotbalistů ovlivňují práci s týmem. Mrzí ho, že otazníky kolem jeho pozice vycházejí i zevnitř klubu. Proto se chce po čtvrtečním posledním zápase základní skupiny Evropské ligy s Astanou sejít s vedením, aby si vše vyjasnili.

„Samozřejmě se to promítá do naší práce, nejen mojí, ale samozřejmě i týmu. Kluci v kabině to taky samozřejmě vnímají. Teď se chceme soustředit na poslední zápas roku a pak se k tomu musíme všichni tady v klubu vrátit,“ řekl Šilhavý na tiskové konferenci před utkáním s Astanou.



Spekulace o jeho pozici odstartovaly poté, co Slavia začala výrazně zaostávat v domácí lize za Plzní, na kterou coby obhájce trofeje ztrácí po 16 kolech propastných 14 bodů. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík sice Šilhavému opakovaně vyjádřil důvěru, spekulace však neustaly.

„Takhle ta práce nejde. Buď trenérský tým má, nebo nemá důvěru. Takové spekulace pořád dokola asi nemají smysl a nikomu to nepomáhá. Myslím, že si potom musíme nalít čistého vína. Ty zprávy, které probíhají v novinách, taková ta vyjádření třeba na mou osobu mi nepřijdou úplně fér. Pro tým to je špatný signál, když to vychází vlastně z klubu,“ uvedl Šilhavý.

„Vím, že se to ve fotbale samozřejmě děje, ale věřím, že po tom zápase, na který se teď všichni soustředíme, si s vedením sedneme a vyříkáme si to,“ dodal Šilhavý.

Doufá, že situace by se mohla uklidnit s příchodem nového sportovního ředitele Jana Nezmara z Liberce. „S Honzou jsme krátce mluvili, je tady zatím jeden den. Takže uvidíme, co bude. Nicméně bez toho, že přišel Honza, jsme tu už nějakou dobu a něco jsme už všichni spolu zažili,“ uvedl Šilhavý.

„Takže myslím, že nemůžeme vše hodit za hlavu a říct, že někdo přijde a spasí to. To ani nejde. Ale ať už se potom stane cokoliv, chceme se soustředit na Astanu a jednoznačně postoupit,“ dodal Šilhavý, který v minulé sezoně se Slavií získal titul.