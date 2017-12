‚Já už ne.‘ Lídr českých curlerů Snítil se o další olympiádu pokoušet nebude

PLZEŃ Smutně skip Jiří Snítil sledoval, jak se bourají kulisy olympijské kvalifikace. Češi chvilku předtím prohráli svůj boj o postup na hry v Pchjongčchangu a v Plzni skončila i Snítilova reprezentační kariéra.

„Já už ne,“ uvedl Snítil na dotaz, zda za čtyři roky podnikne další pokus vybojovat českou účast v curlingovém turnaji pod pěti kruhy. „Nikdy se nemá říkat nikdy, ale domů chci vzkázat, že určitě ne,“ doplnil dvaačtyřicetiletý pražský rodák.



V reprezentaci začínal před 14 lety a hru s kameny coby hráč opustí v březnu. „Dohraju mistrovství republiky a po sezoně skončím,“ řekl. Své zkušenosti ale plánuje předávat dál a u curlingu zůstane. „Udělám vše, abych pomohl dalším generacím, aby se na olympiádu kvalifikovaly,“ slíbil.

V roli skipa se podílel na bronzovém úspěchu na mistrovství Evropy před pěti lety a stříbro získal na evropském šampionátu smíšených družstev 2008. „Kariéra to byla dlouhá, krásná a mám spoustu skvělých zážitků. Věřím, že jsme i něco udělali pro rozšíření curlingu v Čechách. Určitě ničeho nelituji,“ bilancoval.

Jeden nesplněný sen ale zůstal. Olympiáda nevyšla a přitom byla tak blízko. Před čtyřmi lety v kvalifikaci ve Füssenu vyhráli Češi základní část a měli dva pokusy na postup, ale prohráli s Němci a v dodatečném endu také s Američany. O hry v Soči tak přišli. V Plzni jim cestu do Pchjongčchangu překazila prohra s Dány.

„Před čtyřmi lety to asi bylo blíž, ale i teď to byl jeden kámen,“ litoval. „Červíček, že olympiáda nevyšla, hlodá a hlodat bude, ale asi je to někde napsaný. Hrozně jsme chtěli hrát na olympiádě, ale ne všechno v životě vyjde,“ řekl Snítil.

Zklamání alespoň trošku zmírňovalo nadšení, že si poprvé v kariéře zahrál v národním dresu před domácím publikem. Diváci na útulném stadionu Košutka bouřlivě povzbuzovali a hnali české hráče. „Bylo to parádní, skvělý, úžasný,“ řekl Snítil a doufal, že i v budoucnu se v Česku budou konat vrcholné akce.