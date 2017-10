Fenomenální Synek. Český skifař ovládl finále MS v Sarasotě a má pátý titul

SARASOTA Skifař Ondřej Synek se popáté v kariéře stal mistrem světa. Na šampionátu v americké Sarasotě čtyřiatřicetiletý český veslař vyhrál všechny své jízdy a svou nadvládu potvrdil v nedělním finále, kde porazil druhého Kubánce Ángela Fourniera o téměř tři sekundy. Bronzovou medaili získal Thomas Barras z Velké Británie.

Synek, který se v květnu stal v Račicích mistrem Evropy, pátým triumfem na MS vyrovnal bilanci Mahého Drysdala z Nového Zélandu a Němce Petera-Michaela Kolbeho. Svěřenec trenéra Milana Dolečka obhájil zlatou medaili z předloňského šampionátu ve francouzském Aiguebelette. Loni na olympijských hrách v Riu byl třetí.

Rodák z Brandýsa nad Labem se ve finále vyrovnal i s nepříjemným bočním větrem, kvůli němuž pořadatelé upravili nasazení veslařů do drah. Synek tak startoval v páté dráze. Hned po startu se dostal do čela, v polovině trati musel stejně jako v semifinále bojovat s Fournierem, ale ve třetí čtvrtině trati se vrátil jednoznačně na první místo a jistým výkonem si dojel pro zlato.

„Byl to hodně těžký závod. Věděl jsem, že musím být v čele od začátku, ale také jsem věděl, že jsem tady v dobré formě. Příprava po Lucernu se vydařila,“ uvedl Synek na webu Mezinárodní veslařské federace. V posledním závodu Světového poháru ve Švýcarsku i kvůli zdravotním problémům dojel až šestý. Do USA ale dorazil ve skvělé formě a popatnácté v řadě se dostal do finále vrcholné akce roku.

Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová ovládly na dvojskifu finále B a skončily celkově sedmé. Úřadující evropské šampionky si připsaly nejlepší společný výsledek na vrcholné akci roku, na loňských olympijských hrách v Riu byly desáté. Skifařka Lucie Žabová byla ve finále B šestá a je klasifikována na dvanácté příčce.