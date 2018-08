US Open: Siniakové přinesla víra v obrat postup do 2. kola. Vondrušová je připravena na další duel

NEW YORK Víra ve vlastní síly a bojovnost pomohly tenistce Kateřině Siniakové k postupu do druhého kola US Open. V duelu s Anett Kontaveitovou z Estonka v rozhodující třetí sadě třikrát získala zpět ztracené podání, a i když byla dva míče od prohry, tak zvítězila 6:7, 6:3 a 7:5. Daří se i Markétě Vondrušové, která se potřetí v kariéře dostala na grandslamu do druhého kola. V New Yorku měla už dvakrát štěstí, na US Open zvládla úvodní duel poprvé a ráda by přidala další.

„Snažila jsem si pořád nutit do hlavy, že je to vyrovnaný, že musím pořád makat a přijde to. Pořád jsem věřila, že můžu vyhrát,“ řekla Siniaková po vyčerpávajícím utkání dlouhém dvě a půl hodiny. „Převažuje určitě radost. Jsem moc ráda, že jsem to vybojovala Byla jsem blízko od prohry. Výkon byl slušný,“ řekla.



Utkání připomínalo přestřelku. Obě hráčky daly přes třicet vítězných úderů a měly skoro čtyřicet chyb. „Čekala jsem to. Ona hraje aktivně a jde do toho pořád stejně, ať už jí to tam padá nebo ne. Počítala jsem, že to bude rychlý,“ řekla Češka.

V rozhodující sadě dokázala odpovědět třikrát na brejk. Především za stavu 4:5 už měla namále. Turnajová osmadvacítka podávala na vítězství a vedla 30:0, ale Siniaková se nadechla k velkému obratu. „Pořád jsem si říkala, že to můžu znovu dokázat, že se to může otočit. Nakonec se mi to podařilo,“ oddechla si Siniaková.

Utkání skončilo před půl jedenáctou newyorského času a jako jedno z posledních v úterním programu. I díky tomu se postupně v ochozech objevovalo více a více diváků. „Jak ostatní kurty dohrály, tak se to najednou zaplnilo a bylo to krásný. Atmosféra byla super,“ všimla si Siniaková. Noční zápas byl příjemný i vzhledem k počasí, které panovalo přes den. „To bylo vedro, ale večer už to bylo příjemné,“ uvedla Siniaková.

Na US Open nepřijela 54. hráčka žebříčku úplně ideálně naladěná. Na třech předcházejících turnajích třikrát prohrála v prvním kole. „Před cestou do Ameriky jsem doufala, že si zahraju víc zápasů, ale moc jsem toho neodehrála. Jsem ráda, že jsem to tady prolomila. Vítězství si vážím a věřím, že to ještě není konec,“ řekla.

Poprvé proklouznout do třetího kola US Open a na grandslamu letos potřetí v řadě se pokusí v duelu s Australankou Aljou Tomljanovicovou. „Nikdy jsem s ní nehrála. Dobře servíruje a chodí si pro míče. Bude to další střelba,“ čeká Siniaková.

Ještě předtím ale vstoupí do soutěže ve čtyřhře. V páru s Barborou Krejčíkovou jsou nejvýše nasazené. „Jo, to je super,“ řekla a dodala: „Možná se od nás očekává víc, ale tím, že jsme nasazené jedničky, tak se nic nezměnilo. Musíme hrát jako tým.“ Na úvod se střetnou s ukrajinsko-srbským párem Kateryna Bondarenková, Alexandra Kruničová. „Čekají nás silné soupeřky, kterým máme co vracet,“ pamatuje si Siniaková porážku z prvního kola na dubnovém turnaji v Charlestonu.

Vondrušová chce odehrát další duel

Ve druhém kole na grandslamu hrála i letos na Australian Open a loni v Paříži. Dál se ještě na turnajích velké čtyřky nedostala. Čas české naděje projít do třetího kola by mohl přijít právě teď. „Doufám, že jo,“ usmála se Vondroušová.



Letošní výhra ve Flushing Meadows je pro aktuálně až 103. hráčku žebříčku velkým povzbuzením. „To jo. Teď jsem neměla úplně nejlepší období a tahle výhra mi pomůže. Odehrála jsem dobrý zápas. Jsem moc ráda,“ souhlasila.

Devatenáctiletá naděje sice postoupila v červenci do semifinále na antuce v Gstaadu, ale předtím ani potom se jí úplně nedařilo. „Jsem ráda, že se nějak držím kolem stovky, protože obhajoby byly těžký,“ připomněla loňský raketový vstup na elitní okruh WTA, během kterého mimo jiné získala titul v Bielu.

Vzhledem k žebříčkovému postavení za stovkou se navíc původně do hlavní soutěže US Open nevešla a přiletěla do New Yorku na kvalifikaci. Tu nakonec hrát nemusela, protože se posunula přímo do turnaje po odhlášení Rusky Jeleny Vesninové. „Už za to jsem byla hodně ráda,“ řekla Vondroušová.

Los pro první kolo hráčce ze Sokolova přiřkl jednadvacátou nasazenou Mihaelou Buzarnescuovou z Rumunska. „Tušila jsem, že nebude hrát,“ věděla Vondroušová, že si letošní finalistka z Prahy a vítězka v San Jose v Montrealu vážně poranila kotník. „Viděla jsem jí tady pajdat, ale pořád zůstávala v soutěži. Pak jsem si myslela, že to asi skrečuje na kurtu. Nechápu, proč to takhle natahovala,“ řekla Češka.

Změna přišla až tři hodiny před zápasem. Na dvorec proti ní nastoupila poražená z kvalifikace Němka Mona Barthelová. „Buzarnescuová v plné síle by byla nepříjemnější. Měla jsem štěstí na los,“ řekla Vondroušová po výhře 6:1 a 6:4.

Koncem července změnila trenéra, ale Jan Hernych ani Jiří Hřebec s ní v USA nejsou. Doprovází jí kondiční trenér Michal Vágner a přítel. S kouči jsou alespoň v kontaktu. „Píšu si s panem Hřebcem i s Herňou (Hernychem). Herňa a kondiční jsou kamarádi, tak si taky píšou. Všichni si píšeme dohromady,“ smála se.

Dobré rady na dálku bude levou rukou hrající hráčka potřebovat před druhým kolem, aby měla šanci porazit Kanaďanku Eugenii Bouchardovou. Bývalá světová pětka a finalistka Wimbledonu z roku 2014 prošla na US Open suverénně kvalifikací i prvním kolem. „Budu hrát jako každý jiný zápas,“ plánovala Vondroušová.