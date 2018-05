Siniaková vyřadila bývalou jedničku Azarenkovou, Plíšková a Kvitová se trápily

Muži, dvouhra - 1. kolo:



Norrie (Brit.) - Gojowczyk (Něm.) 6:1, 2:0 skreč, Chačanov (Rus.) - Haider-Maurer (Rak.) 7:6 (7:0), 6:3, 6:3´, Lajovič (Srb.) - Veselý (ČR) 6:3, 6:1, 6:3, Gulbis (Lot.) - Müller (29-Luc.) 2:6, 6:4, 6:4, 6:3, Paire (Fr.) - Carballés (Šp.) 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 6:1, García-López (Šp.) - Wawrinka (23-Švýc.) 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, Trungelliti (Arg.) - Tomic (Austr.) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4, Tsitsipas (Řec.) - Taberner (Šp.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:4, 6:3, Cecchinato (It.) - Copil (Rum.) 2:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 10:8, Thiem (7-Rak.) - Ivaška (Běl.) 6:2, 6:4, 6:1, Djokovič (20-Srb.) - Dutra Silva (Braz.) 6:3, 6:4, 6:4, Giraldo (Kol.) - Baghdatis (Kypr) 3:6, 3:4 skreč, Pavlásek (ČR) - Bašič (Bosna) 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:2, Čorič (Chorv.) - Kohlschreiber (22-Něm.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4, Bautista (13-Šp.) - Istomin (Uzb.) 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:4, Schwartzman (11-Arg.) - Hemery (Fr.) 6:1, 6:3, 6:1, Ramos (31-Šp.) - Kukuškin (Kaz.) 7:6 (7:0), 6:4, 6:1, Munar - Ferrer (oba Šp.) 3:6, 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 7:5, Simon (Fr.) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 6:0, 6:7 (4:7), 6:4, Ruud (Nor.) - Thompson (Austr.) 6:1, 6:4, 2:6, 4:6, 6:3, Querrey (12-USA) - Tiafoe (USA) 6:1, 6:2, 7:6 (8:6), Gasquet (29-Fr.) - Seppi (It.) 6:0, 6:2, 6:2, Džazírí (Tun.) - Južnyj (Rus.) 2:6, 6:2, 6:2, 3:6, 6:2.

Ženy, dvouhra - 1. kolo:



Kvitová (8-ČR) - Cepedeová (Par.) 3:6, 6:1, 7:5, Siniaková (ČR) - Azarenková (Běl.) 7:5, 7:5, Karolína Plíšková (6-ČR) - Krejčíková (ČR) 7:6 (8:6), 6:4, Šafářová (ČR) - Ponchetová (Fr.) 6:4, 6:1, Ósakaová (21-Jap.) - Keninová (USA) 6:2, 7:5, Suárezová (23-Šp.) - Konjuhová (Chorv.) 6:0, 6:1, Dolehideová (USA) - Golubicová (Švýc.) 6:4, 6:4, Giorgiová (It.) - Minová (USA) 6:3, 6:2, Arruabarrenaová (Šp.) - Babosová (Maď.) 7:6 (7:5), 6:3, Sakkariová (Řec.) - Minellaová (Luc.) 7:6 (7:5), 6:2, Keysová (13-USA) - Vickeryová (USA) 6:3, 6:3, Petersonová (Švéd.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:4, 6:3, Keysová (13-USA) - Vickeryová (USA) 6:3, 6:3, Petersonová (Švéd.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:4, 6:3, Duqueová-Marinová (Kol.) - Sevastovová (20-Lot.) 4:6, 6:1, 6:3, Buzarnescuová (31-Rum.) - Kingová (USA) 6:3, 6:3, Kasatkinová (14-Rus.) - Kanepiová (Est.) 6:4, 6:1, Parmentierová - Paquetová (obě Fr.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, Dulgheruová (Rum.) - McHaleová (USA) 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, Garcíaová (Šp.) - Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:4, Wozniacká (2-Dán.) - Collinsová (USA) 7:6 (7:2), 6:1, Vandewegheová (15-USA) - Siegemundová (Něm.) 6:4, 6:4, Petkovicová (Něm.) - Mladenovicová (29-Fr.) 7:6 (12:10), 6:2, Flipkensová (Belg.) - Mariaová (Něm.) 7:6 (7:1), 6:4, Rybáriková (19-SR) - Kumkhumová (Thaj.) 6:3, 6:0, Vekičová (Chorv.) - Bondarenková (Ukr.) 6:2, 6:4, Watsonová (Brit.) - Dodinová (Fr.) 6:3, 6:0, Curenková (Ukr.) - Vögeleová (Švýc.) 4:6, 6:2, 6:2, Bencicová (Švýc.) - Chiesaová (It.) 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, Peraová (USA) - Vesninová (Rus.) 6:3, 6:2.