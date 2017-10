ŠINDELÁŘ: Přestaňte se vymlouvat a přiznejte svou chybu, pane Stramaccioni

Když hráči vycítí ze slov svého trenéra pokoru a to, že za všechno špatné v týmu nemohou jen oni, budou chtít za Spartu „zemřít“ v každém zápase a nejen jednou za sezonu jako v ligovém duelu v Jablonci.

Vypadnutí z Evropské ligy? Obraťme list. Nepovedený start ligové do soutěže? Obraťme list. Prohra v derby se Slavií i ve šlágru proti Plzni? Obraťme list.

A když Sparta ve středu vypadla v MOL Cupu, protože v osmifinále nezvládla penaltový rozstřel s Ostravou, Andrea Stramaccioni znovu otáčel stránku na znamení toho, že vše špatné už je za Spartou a teď se fanoušci Letenských konečně mohou těšit na lepší zítřky.

Podle pozápasových rozborů by se mohlo zdát, že je italský trenér Sparty zručným knihovníkem, vypadá to však, že je spíš obstojným řečníkem. Vždy si najde originální důvod, jak neúspěch svého týmu zdůvodnit.

Tentokrát prý hrálo až pět hráčů základní sestavy proti Baníku pod své možnosti, a kdyby Stramaccioni mohl, tak v poločasové přestávce všechny vystřídá.



Italský stratég si však neuvědomuje, že když kritizuje výkon svých hráčů, tím hanobí i sebe. Protože on je poslal do základu a on musí na trénincích vědět, v jaké jsou jeho hráči formě.

Navíc i kdyby omlouval další neúspěch a nesplnění předsezonních cílů sebevíc, sport je spravedlivý v tom, že jen výsledky a výkony vašeho týmu rozhodují o tom, zda jste dobrý trenér, nebo ne. A ne to, jak líbivě mluvíte na pozápasových tiskovkách.

Pozice trenéra Stramaccioniho je v tuto chvíli u fanoušků Sparty i mezi fotbalovou veřejností velice špatná. Aby alespoň částečně očistil své jméno, musí jeho tým pravidelně předvádět výkony jako například o víkendu v Jablonci.

Zklamaný kapitán David Lafata.

A aby upravil svůj mediální obraz, musí se přestat donekonečna vymlouvat na vedlejší vlivy a na to, že jeho hráči něco nezvládli. Stačilo by chlapsky říct: „Zvolil jsem špatnou sestavu, špatně jsem hráče připravil, neúspěch jde za mnou.“



Když hráči vycítí ze slov svého trenéra pokoru a to, že za všechno špatné v týmu nemohou jen oni, budou chtít za Spartu „zemřít“ v každém zápase a nejen jednou za sezonu jako ve zmíněném duelu v Jablonci.

Možná si je získá na svou stranu natolik, že budou ochotni zemřít i pro něj. Přitom k tomu není potřeba tolik. Přestaňte se vymlouvat a přiznejte občas svou chybu, pane Stramaccioni.