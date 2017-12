Silná čtyřka v extralize? Mezi favority se nečekaně vtěsnal ostravský uragán

PRAHA Dlouho to vypadalo, že má hokejová extraliga jasné adepty na nejvyšší pozice. Plzeň naplňuje očekávání, Hradec potvrzuje kvalitu, Třinec silné finanční zázemí a Kometa ambice obhájit mistrovský titul. Teď však do zápletky vstoupil nový hráč: Vítkovice.

Ostravané se pod vedením trenéra a generálního manažera Jakuba Petra, jemuž svými zkušenostmi pomáhá bard Vladimír Vůjtek, nenápadně plíží kupředu. Vedení si loni v létě nastavilo tříletou koncepci a zatím jde všechno jak po drátkách.

V minulé sezoně byl cíl umístit se mezi deseti nejlepšími, to se povedlo. Letos by mělo mužstvo skončit v elitní šestce, čímž by si zajistilo přímý postup do čtvrtfinále. Což by se mohlo povést.

Vítkovice totiž prožívají výbornou sezonu, byť to tak zpočátku nevypadalo. Aktuálně drží šestizápasovou šňůru vítězství, která je v tabulce vyšvihla na třetí místo. Tým nemá slabinu: drží ho silná brankářská dvojice, zkušená obrana i produktivní útok.

Systematická práce

„Systematická práce přináší výsledky. Bartošáka v bráně skvěle zastupuje Dolejš, jenž umí podržet mužstvo. Obrana kromě zkušeností těží i z toho, že je dva roky pohromadě. A útoku pomohli Dej a především Lev, kteří tým vynikajícím způsobem doplnili,“ vypočítává Vůjtek.

Právě přestupy jsou jedním z klíčů úspěchu. Kouč Petr dokázal mužstvo doplnit na správných místech vhodnými hráči. „Velkou výhodou je, že za ním kluci jdou, protože je vedl v mládežnických výběrech. Znají ho, takže vědí, co je ve Vítkovicích čeká. A on zase věděl, co může čekat od nich.“

Ve Vítkovicích se i díky tomu vytvořila výborná parta. Tým drží i v horších chvílích: už zažil dvoutýdenní období, kdy se mu nedařilo a vedení mělo obavy. Krize se však rychle zažehnala a ukázalo se, že zvolená cesta je správná. „Liga je strašně vyrovnaná a každý výpadek může mužstvo srazit. Ale když vidím pohodu v kabině, tak věřím, že se to nestane,“ říká Vůjtek.



Podle něj by lepší výsledky přišly už v minulé sezoně nebýt špatné produktivity. I to se příchodem nových tváří změnilo a Vítkovice jsou po Plzni druhým nejlépe střílejícím výběrem - nasázely 95 gólů.

Semifinále a za rok?

Důležitý je i zmiňovaný přístup vedení, které nepanikaří a nemění nastavenou koncepci po pár neúspěších. Svým nadhledem hodně pomáhá právě Vůjtek, jenž chodí na tréninky a po nich společně s celým trenérským týmem diskutuje o odehraných i nadcházejících zápasech, řeší taktiku nebo složení formací.

„Finální rozhodnutí je ale na nich, ne na mně,“ upozorňuje zkušený stratég, jenž cítí, že by tým mohl už letos dosáhnout na úspěch. „Atmosféra je skvělá, kluci jsou výborní a chtějí pracovat nejen na tréninku, ale i po něm. Není jim co vyčíst - naopak si je potřeba takového přístupu vážit.“

O titulu však mluvit nechce. „Tak velký optimista nejsem. Šel bych postupnými krůčky. Povést se může cokoli, ale Vítkovice mají plán. Letos bychom považovali za velký úspěch semifinále. No a příští rok už se chceme bít o medaile.“