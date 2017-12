Šilhavý: Z odchodu ze Slavie je mi smutno. Věřil jsem, že zůstanu do konce sezóny

PRAHA Trenér Jaroslav Šilhavý věřil, že na lavičce slávistických fotbalistů zůstane minimálně do konce sezony. Cítil, že obhájci ligového titulu má stále co dát. Z toho, že ho vedení krátce před Vánoci odvolalo, je stále smutný, ale na vršovický klub nezanevře. Na začátku nového roku s předsedou představenstva Slavie Jaroslavem Tvrdíkem ukončí smlouvu.

„Mrzí to hodně. Rozhodnutí vedení musím respektovat, i když je mi smutno. Ale nedá se nic dělat, život jde dál. Jsem zklamaný, ale věřím tomu, že zase získám nový impulz a přijde nová výzva,“ řekl dnes Šilhavý novinářům.



V minulé sezoně získal se Slavií nečekaný ligový titul, na podzim se ale Pražanům tolik nedařilo a začalo se spekulovat o trenérově konci. Červenobílí ztrácejí na vedoucí tým ligy Plzeň 14 bodů a navíc nepostoupili ze skupiny Evropské ligy.

Mistrovské oslavy Slavie, kouč Jaroslav Šilhavý v zajetí fanoušků.

„V takovém klubu jako Slavia, která chce výsledky, úspěchy, je logicky tlak na trenéra veliký. Ale abych řekl den nebo období, kdy se se lámalo, to úplně nedokážu,“ uvedl Šilhavý.



Šilhavý: Trenér musí cítit důvěru

„Bylo to dané výsledky, vždy to bylo spojené s prohrou nebo remízou v lize. Plzeň utíkala, měla prostě výjimečnou sezonu. To vše asi hrálo pro mé odvolání. I když jsem si myslel, že do konce ročníku ještě dostaneme šanci,“ připustil Šilhavý.

Už před závěrečným zápasem Evropské ligy s Astanou si posteskl, že necítí úplnou důvěru od vedení. „Trenér musí cítit důvěru, jestliže to tak není, je zbytečné, abychom se nějak přetvařovali. Pan Tvrdík mi rozhodnutí vedení oznámil, když jsem přijel po konci krátké dovolené,“ řekl Šilhavý.



„Jsme domluvení, že si na začátku roku sedneme na ukončení smlouvy a rozejdeme se. Na Slavii určitě nezanevřu. Věřím, že půjde nahoru. Přeju Slavii mnoho úspěšných let, minimálně jako byl tento,“ dodal.

Necítil, že už by Slavii neměl kam posunout. „Naopak, spíš jsem cítil, že jí mám stále co dát. Každý děláme spoustu chyb, já nejsem výjimka. Ale je třeba si to vždy vyhodnotit a chyby neopakovat. Já myslím, že toho jsem schopen. Ale už to prostě bude někde jinde,“ doplnil Šilhavý.