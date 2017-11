Šilhavý po prohře s Villarrealem: Věřili jsme, že to tam spadne, ten jeden gól

PRAHA Nervozitu v prvním poločase vykoupili po změně stran, fotbalisté Slavie favorizovaný Villarreal zatlačili, byli nebezpeční, ale vyrovnávací branku navzdory několika šancím nedali. „Za druhou půli jsme si gól zasloužili. Situace ve skupině by byla veselejší,“ řekl po prohře 0:2 trenér Jaroslav Šilhavý.

„Podlehli jsme výbornému týmu španělské ligy. Kvalitu dokazoval v obou poločasech. V tom prvním jsme to Villarrealu usnadnili, byli jsme příliš nervózní a roztažení do šířky,“ uvedl kouč Slavie po čtvrtém utkání základních skupin Evropské ligy.

Villarreal vedl v Edenu od patnácté minuty, brankář Jan Laštůvka vyrazil míč ke Carlosi Baccovi, který v pádu trefil přesně. Byla to první střela hostí mezi tři tyče.

„Soupeř pak měl další šance, ale zaplaťpánbůh jsme to přečkali,“ řekl Šilhavý.

Ve druhé půli se Slavia hnala za vyrovnáním, velký tlak ale nezužitkovala. Tomáši Součkovi jednou vlezl do střely spoluhráč Necid, dalši dva pokusy středního záložníka lapil gólman Villarrealu. Střídající Mick van Buren přihrával pod sebe do tutové pozice dalšímu náhradníkovi Milanu , který balon těsně minul.

Vlastní branka Simona Deliho v závěru jen prohloubila slávistickou smůlu.

„Byli jsme nebezpeční. Soupeři gratuluji, ale výsledkově jsme ho mohli potrápit víc,“ mrzelo Šilhavého.

Jak vám bylo, když jste sledoval šance a gól ne a ne padnout?

Několik jizev na srdci možná přibylo. Věřili jsme, že to tam spadne, že ještě jeden gól dáme. Člověk je nervózní, ale na lajně s tím neuděláte nic. Maximálně můžete kluky povzbudit, ale na toho stejně moc neslyší.

Poločasová změna, kdy Jakuba Hromadu nahradil Michel Ngadeu-Ngadjui, byla z taktických důvodů?

Ze zdravotních. Má zraněnou nohu.

Miroslav Stoch byl hodně aktivní, co říkáte na jeho ?

Platí pro něj to, co pro celé mužstvo, hlavně ve druhé půli pookřál. Měl tam hodně dobrých akcí, ale chyběl tomu gól. Bohužel. Má výbornou střelu, snažil se, ale něco chybělo, aby byl ještě užitečnější.

Astana v Tel Avivu vyhrála 1:0 a přeskočila vás v tabulce, co na ve skupině říkáte?

Tenhle výsledek nám nenahrál, ale pořád máme postup ve své moci - pokud vyhrajeme zbylé dva zápasy.

Jak se vám líbila spolupráce Součka a Ngadeua ve středu zálohy? Je to varianta na nedělní šlágr v Plzni?

Mohli by to spolu zvládnout. Neříkám, že to tak bude, ale reagovali jsme na zranění Hromady v poločase. Uvažovali jsme, zda tam nedat ofenzivnějšího hráče, ale rozhodli jsme se takto a bylo to správné. Oba dva uprostřed plnili úkoly, odebírali míče, útočili. Dokonce Souček měl snad dvě nebo tři gólovky. Mohl korunovat svůj výkon brankou.

Bylo toto utkání dobrou průpravou na Plzeň?

Bude to jiný zápas, ale tenhle nás určitě posune dopředu. Kvalitní hráči vás nutí jinak přemýšlet, jinak chodit do soubojů. Herní inteligence je na vysoké úrovni, jakmile jim dáte trochu prostor, tak třeba Bakambua a Baccu je složité chytat. Myslím, že zápas s Plzní se bude hodně přibližovat Evropské lize. Oba týmy jsou hodně vyspělé, Plzeň je neomylná. Pokusíme se je připravit o jejich neporazitelnost.

Má Slavia momentálně útočníka číslo jedna, nebo mají Škoda s Necidem stejnou pozici?

Na to sedí druhá polovina vaší otázky.

Kapitán Jiří Bílek po podzimu ukončí kariéru a stane se součástí managementu. Jak vnímáte jeho rozhodnutí?

Bavili jsme se o tom, Jirka už neměl touhu dohrávat jinde. Bylo to takové ohlášení z nebe, ani nevím, co přesně bude zastávat za roli. Jestli bude můj nadřízený? Třeba půjdu na kobereček.

Má předpoklady pro pozici ve sportovním úseku?

Je především lidsky vynikající člověk. Sice nemá zkušenosti, ale jak ho znám, tak to určitě vezme vážně. Ve sportovním úseku bude určitě platný.