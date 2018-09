Šilhavý k reprezentaci. FAČR zahájila jednání s bývalým trenérem Slavie

PRAHA Vedení Fotbalové asociace ČR ve středu jednalo o pozici trenéra fotbalové reprezentace s Jaroslavem Šilhavým. Předseda FAČR Martin Malík pro iDnes.cz potvrdil, že bývalý mistr ligy s Libercem a Slavií je nyní první variantou jako náhrada za Karla Jarolíma, který v úterý ve funkci skončil.

„Začali jsme prioritně jednat s panem Jaroslavem Šilhavým o jeho případné pozici trenéra národního týmu. Tato jednání jsou pro nás v tuto chvíli z našeho seznamu prioritou číslo jedna. Doufáme, že příští týden bychom mohli mít v tomto směru jasno,“ řekl Malík.



„Probírali jsme konkrétní věci. Dohodnuti zatím nejsme, nic uzavřeného není. Uvidíme,“ řekl Šilhavý.

Velmi si váží toho, že je kandidátem číslo jedna. „Samozřejmě to potěší, vždyť je to post trenéra národního týmu. Nezáleží, jestli je tým v danou chvíli úspěšný, nebo ne. Je to prostě veliká prestiž, nejvíc, kam v té trenérské roli můžete dosáhnout. Je to čest a velká pocta, zároveň i veliký závazek,“ doplnil zkušený kouč, který věří v dohodu.

Šestapadesátiletý Šilhavý je rekordmanem v počtu ligových startů, v dresech Plzně, Chebu, Slavie, Drnovic a Žižkova odehrál 465 zápasů. Hráčskou kariéru uzavřel v roce 1999 a dal se na trenérskou dráhu.

Slavící Jaroslav Šilhavý (derby Sparta vs Slavia).

V letech 2001 až 2009 byl asistentem Karla Brücknera a Petra Rady u národního týmu v době jeho největší slávy. Jako hlavní trenér vedl Kladno, Plzeň, České Budějovice, Liberec, se kterým v roce 2012 získal titul, Jablonec, Duklu a naposledy Slavii, s níž vyhrál ligu v roce 2017. Od začátku roku je bez angažmá.



Vedle Šilhavého se spekuluje také o současném trenérovi jednadvacítky Vítězslavu Lavičkovi. Podle deníku Sport existuje i varianta obsazení trenérské funkce výraznou hráčskou osobností. Tou by údajně mohl být Karel Poborský.