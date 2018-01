Šílený japonský kanoista vsypal kolegovi do pití doping. Dostal osmiletý trest

Máma vařila prášky, krasobruslařky se nesnášely Podobné případy reprezentační nevraživosti už se objevily i v minulosti. V roce 1994 americkou krasobruslařskou hvězdu Nancy Kerriganovou napadl na chodbě maskovaný muž, který ji opakovaně udeřil železnou tyčí do nohy. Kerriganová kvůli takto způsobenému zranění vynechala mistrovství USA.

Vyšetřování celého případu později odhalilo stopy vedoucí k reprezentační kolegyni Tonye Hardingové. Vzájemný souboj krajanek na olympiádě v norském Lillehammeru 1994 sledovalo ve Spojených státech rekordních sto milionů diváků. Nakonec Hardingová skončila až na osmém místě, Kerriganová po krátkém programu dokonce vedla, po volné jízdě nakonec brala stříbrnou medaili za Ukrajinkou Oksanou Bajulovou. Bizarní dopingovou příhodu má za sebou i tenistka Sara Erraniová. Bývalá světová pětka loni tvrdila, že při únorovém pobytu u rodičů v Boloni povečeřela tortelliny, do nichž její matka při vaření nedopatřením zamíchala pár pilulek femary, kterou užívá při léčbě rakoviny prsu. Dopingoví komisaři při následné mimosoutěžní kontrole zjistili v jejím těle látku zvanou letrozol, kterou v minulosti zneužívali kulturisté. V loňské sezoně se proti případnému podstrčení dopingu bránili i čeští biatlonisté. Za doping lynčovaní Rusové na sociálních sítích vzkázali Michalu Šlesingrovi: „To ještě uvidíte, co se na vás najde.“ Češi si tak bedlivě střežili každý bidon s vodou, chránili i zázemí a týmové buňky.