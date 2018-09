Silák myslel na kariéru v desetiboji, teď chce dohnat obra z Hry o trůny

PRAHA V dorosteneckém věku byl Lukáš Patera nadějným atletem a v tréninkové skupině úspěšného desetibojaře Tomáše Dvořáka překonával mládežnické rekordy. Pak ho však zastavila zranění a atletickou kariéru musel ukončit. Ani zdravotní potíže ho ale od sportování neodradily a nyní je jedním z českých průkopníků sportu siláků zvaného Strongman, kde patří k domácí špičce.

„Strongman je sport v extrémních silových disciplínách. Kombinují se v něm prvky silové- ho trojboje, vzpírání a využívá se při něm takové té brutální medvě- dí síly,“ usmívá se Lukáš Patera při setkání s redaktorem LN.

Tenhle hromotluk při výšce 183 centimetrů váží bezmála 130 kilogramů. Přitom měl docela dlouho našlápnuto, aby se živil desetibojem, který má v České republice větší tradici než Strongman. Cestu mu ale zkřížila zranění.

„Odmalička jsem dělal atletiku, která mi celkem šla. V mládežnických kategoriích mě talentem přirovnávali k Romanovi Šebrlemu nebo Tomáši Dvořákovi, jakože bych mohl být jejich nástupce. Mám doma spoustu domácích titulů, mnohokrát jsem překonal dorostenecké i juniorské rekordy v desetiboji, v halovém sedmiboji, na překážkách a sprintech. Kvůli četným zraněním jsem toho ale musel nechat,“ vzpomíná Patera na období plné zranění.

Když musel skončit s atletikou, přemýšlel, jak se dál držet v kondici. V roce 2014 se dostal ke Strongmanovi a kouzlu siláckých závodů dnes dvaatřicetiletý obr rychle podlehl.

„První závod jsem si vyzkoušel asi tři týdny poté, co jsem byl na prvním specializovaném tréninku. Jel jsem do Náchoda na závod amatérů, což mě hrozně bavilo, ale neměl jsem s kým trénovat,“ vrací se časem.

Založil vlastní klub

Proto se rozhodl, že potřebuje tréninkového parťáka. Nejen kvůli motivaci. „Ty velké váhy už jsou i relativně nebezpečné a člověk potřebuje mít někoho k sobě,“ vysvětluje. Začal trénovat s Dominikem Huškem, který už dnes také patří mezi profesionály.

A hlavně doma v Liberci založil klub Strongman Force. Brzo se přidali další siláci, například Jaroslav Svoboda závodící v kategorii do 105 kg. „Šlo mi o to, abych sehnal sparingy. No a teď už jsme slušná parta, několik kluků zkouší amatérské závody, v klubu máme také holky,“ usmívá se.

V Česku je soutěž Strongmanů rozdělena do tří kategorií. První je do 105 kg, která má svůj Český pohár, potom kategorie Open neboli amatérská divize a pak jsou Profesionálové. Ti nejlepší závodí mezi profesionály, kam postupuje vždy vítěz poháru amatérů.

„Nejsou přesně dané disciplíny, ty si určuje pořadatel závodu. Nejatraktivnější je tahání kamionu a zvedání věcí nad hlavu. Nezvedá se klasická činka, ale masivnější věci typu dřevěné nebo železné klády, případně takzvaná axle osa a obří jednoručka. Mezi další disciplíny patří Atlasovy kameny (betonové koule, které se zvedají – pozn. red.), spousta věcí v běhu třeba s ‚kufry‘ a podobně,“ přibližuje svůj sport Patera pro laiky.

Jako samostatný sport se Strongman objevil v sedmdesátých letech minulého století. Nejprve v rámci přípravy silových trojbojařů, kteří si šli zkusit zvednout kameny nebo tahali auta, až poté vznikl nový sport. V současnosti je Strongman nejpopulárnější v Evropě, kde je většina závodů. Existuje dokonce Champions League.

A její hvězdy? Angličané Eddie Hall, Laurence Shahlaei či Terry Hollands.

Momentálně všechny převyšuje 206 centimetrů vysoký islandský obr Hafthor Julius Björnsson známý třeba ze seriálu Hra o trůny. A také svým prohlášením před evropským šampionátem v roce 2016, kdy portugalské hvězdě Cristianu Ronaldovi vzkázal, že pokud skóruje proti islandskému nároďáku, rozbije mu lebku.

Každopádně nejvíc titulů z prestižní soutěže World Strongest Man má Polák Mariusz Podzianowski.

Točí bláznivá videa

„Ti úplně nejlepší na světě se tím dokážou živit, protože odměny jsou v řádkách desetitisíců dolarů, u nás se divize profesionální jen jmenuje a pro českou špičku je to jen přivýdělek pár desítek tisíc za výhru,“ odhaluje Patera.

Se svou skupinou chce také co nejvíce zpropagovat svůj sport a využívá k tomu krátkých skečů, ve kterých se siláci objevují v různých kostýmech. „Jsme parta extrovertů, kteří mají rádi legraci, takže jsme se rozhodli natáčet vtipná videa. Nebavilo nás pořád natáčet, jak zvedáme činky, to je nuda. Pomohla mi v tom regionální televize v Liberci RTM Plus. Její zaměstnanci ke mně chodili cvičit a jeden z kameramanů mi místo placení za tréninky začal točit videa,“ vzpomíná Patera.

Ten v Česku vládne ve zvedání obří jednoručky. V Mostě před dvěma týdny zvedl nad hlavu 121 kilogramů, čímž překonal svůj vlastní český rekord.

„Jednoručka je nejlehčí disciplína co se týče váhy. Je to ’jen’ cca 120 kg a já si u toho můžu pomoct nohama, což mě odlišuje od ostatních a posouvá mě to výše. Proti ostatním Strongmanům nejsem tak silný, takže potřebuji využít dynamiku,“ vypočítává své silné a slabé stránky. Přestože se svým sportem neuživí a má klasickou kancelářskou práci, příprava na závody mu zabírá velkou většinu zbylého času.

„Tréninky se mění podle toho, kolik času mi zbývá do závodů. Před sezonou (trvá od května do září a obsahuje zhruba 20 závodů) je to první měsíc o kondici, takže děláme kruhové tréninky. Hodně zapojujeme atletickou přípravu, takže třeba naběháme schody se závažím atd. Je to taková dřina, až člověk občas zvrací. Postupně se zvyšují váhy a snižují opakování, až se měsíc před sezonou přidávají specializovaná Strongman náčiní,“ popisuje.

Dobře si také uvědomuje, že se v souvislosti se siláky často hovoří o používání zakázaných látek. „Téma steroidů mezi Strongmany je složité. Je mi jasné, že všichni vidí velkého chlapa a představí si, že za tím musí být steroidy. A už nevidí, kolik to stojí dřiny a tvrdé práce. Je to každého zodpovědnost,“ myslí si.

Daleko důležitějším tématem je dle Patery strava. „Já osobně se snažím jíst alespoň každé tři hodiny a v mé stravě jsou důležité tuky a bílkoviny. Nejvíc jde o maso na všechny způsoby a mléčné výrobky. Během dne jsem schopný sníst až kilo a půl masa nebo třeba více než kilo sýra. V poslední době jsem začal občas využívat proteinové nápo- je, ale jsem zastánce spíš klasické stravy,“ prohlašuje Patera.

„Strongman určitě není zdravý sport, který normální člověk by si dal na záda 450 kilo a chtěl s tím někam chodit. Zdravý ale není asi žádný sport na nejvyšší úrovni. Já měl v atletice více zranění než teď,“ dodává.

„Mezi profesionálními Strongmany se pohybuji dva roky a myslím si, že tak další tři roky mě dělí od toho, abych byl na svém vrcholu, kdy bych se rád zkusil probít i mezi světovou elitu. Uvidíme, zda se to povede,“ uzavírá.