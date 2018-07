Siegl: Vadí mi, že ve Spartě nikdo nemá zodpovědnost. Proč Rosický a spol nemluví

PRAHA Blamáž v Subotici, odvolání trenéra Pavla Hapala... Bývalý kanonýr Horst Siegl je ze situace ve fotbalové Spartě rozmrzelý. „Někteří pořád zůstávají a mění se ti, co za to nemůžou. Jde to i od toho nejvyššího - má dát úkoly a když je nesplníte, poletíte. Mají letět všichni a ne zase jenom jeden. Všichni se podílí na přípravě, doplnění kádru a tak dál. Je to spojité,“ míní.

Co na konec kouče Hapala říkáte?

Myslím, že to asi nikdo nečekal, ani Pavel Hapal ne. Už konec sezony na Bohemce nebyl důstojný Sparty, která bojovala o poháry. Ale příprava nebyla úplně ideální, vstup do sezony se zase nepovedl. Zápas s Opavou (2:0) neukázal úplně pravou tvář Sparty a duel se Suboticou (0:2) to završil. Ukázalo se, že Sparta je na tom velice špatně. Nemyslím ale jen trenéra, spíš celkově - tým je blbě poskládaný, je vidět, že tam něco chybí, furt se v tom tak babrají.

Viděl jste čtvrteční porážku se Suboticou?

Samozřejmě jsem koukal a líbily se mi prognózy typu: je to jednoduchý soupeř, je to otázka skóre. Viděl jsem větší zápal domácích, měli větší chuť. To jsem u Sparty postrádal, hlavní důvod nezdaru je v hráčích. Výsledky jsou jejich vizitkou, diváci chtějí postup a já se vůbec nedivím rozladění fanoušků. Absolvují takovou cestu, Sparta je pro ně celej život a hráči se pak odvděčí takovým výkonem... Byl jsem taky rozladěnej, byla to velká fraška. Ale kdyby Pavel zůstal, asi se odveta dá odehrát.

Fotbalista Tomáš Rosický

Jenže Spartě očividně došla trpělivost.

Přesně. Ale zase jsme u toho – kdo měl na starosti výběr hráčů? Je to otázka na lidi, co tam působí. Neustále se vyhazují trenéři. Ščasný řekne: Ano, Pavel byl naší první volbou. Přesto se ho po prvním průšvihu nikdo nezastal! Kde je třeba vyjádření Tomáše Rosického, Adama Kotalíka? Já nevím, kdo tam co dělá, nakonec všichni zůstávají... Když jsem byl asistentem ve Spartě, udělali jsme double, pak jsme vypadli v předkole Ligy mistrů s Arsenalem a bylo to málo. A kdyby se teď vypadlo s takovým soupeřem, jako je Subotica, je to hanba. Před týdnem jsme se bavili, jestli je přivádění hráčů z východu správná cesta. A nakonec vidíme, že Spartě dělá kapitána Rumun, loni se vystřídala spousta kapitánů. V kabině to nemůže nikdy fungovat.

Chybí vám tam klasický lídr?

Ano! Kapitán by měl mít slovo v kabině, měl by vyhecovat tým. Kabina zkrátka nemůže fungovat, vidíme, že tam je něco špatného. Ale všechno to vede shora. Vidíme to i v mládeži, odcházejí nadějní hráči, kteří utíkají beze smluv, místo aby se postupně prosazovali v áčku a mohli být těmi správnými sparťany. Najednou jsou nespokojení s metodami Ericha Brabce a jdou pryč... Celkově klima je tam prostě špatný. Ale nesuďme po prvním nezdaru. Ztráta se dá dohnat, ale bude to velice těžké.

Jak z té bídy ven?

Vadí mi, že nikdo nemá zodpovědnost. Ať se postaví pan Kotalík, že udělali špatný hráče, ať se postaví Zdeněk Ščasný... Už delší čas není vidět žádná koncepce. Co vlastně Sparta chce? Bylo by lepší, kdyby si před sezonou řekli: skončili jsme pátí, pojďme letos skončit třetí. Ale oni by zase chtěli hned všechno vyhrát. Sparta sice má mít nejvyšší cíle, ale napřed musí správně fungovat. A co hráči zase? Proč stopeři, co hráli s Opavou, najednou seděli a nastoupil Kaya? Nevidím tam nic pozitivního, žádný zlepšení.

Má Sparta v současném rozpoložení šanci přes Suboticu postoupit?

Je na Spartě, jak si udobří fanoušky. Postup je jediná omluva. Myslím, že soupeř hratelný je, ale ne s takovým přístupem. On si tam každý hraje svůj fotbal. Jednoznačně chybí týmové pojetí. Proto by tam měl být pravý lídr, který bouchne do stolu a řekne: Hoši, takhle ne! Máme hrát jako mančaft a bojovat za Spartu. Ale pozor! Je tu ještě v neděli Jablonec.