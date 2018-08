Se Zbrojovkou sestoupil, teď dostal padáka. Bez výsledků s tím musím počítat, říká Pivarník

BRNO Své odvolání ve Zbrojovce Brno, které přišlo po sobotní porážce v Prostějově, trenér Roman Pivarník nečekal. Zároveň ale chápe, proč k němu došlo. „Pokud nejsou výsledky, musí s tím člověk počítat. Klub má nějaké ambice, a ty se nenaplňovaly,“ pravil už bývalý kouč druholigových brněnských fotbalistů.

Měl jste před cestou do Prostějova ultimátum, že můžete v případě prohry přijít o místo?

Věřím tomu, že výměna nebyla nachystaná. Po tom zápase jsme si sedli a probrali jsme věci, které jsou. Moje vize byla jít herním projevem za výsledkem a za postupem, bohužel výsledky nás srážely. Dostávali jsme góly, které nás stály výsledky, a můj konec je toho důsledkem. Možná nový trenér něco změní, přinese nový impuls, tohle se zlomí a výsledky se můžou dostavit.

Považujete tento krok za adekvátní nebo ukvapený?

To se těžko hodnotí. Nějaké představy a plán, jak se zlepšovat, jsem měl. Ze statistik lze vyčíst, že zlepšování přišlo, možná kromě zápasu proti Jihlavě jsme byli vždy lepší. Jako trenéři jsme si ale nedokázali poradit s tím, že jsme dostávali góly ne pod tlakem soupeře, ale po hrubých chybách.

Plzeňský trenér Roman Pivarník.

Co mužstvu chybělo?

S mančaftem se mi pracovalo výborně a chci k němu být objektivní. Chtěli jsme být dominantní, ovládat zápasy, pouštět soupeře do minima šancí. To se nám dařilo. Klíčové momenty jsme ale neřešili dobře a přicházela selhání.

Byla v týmu vnitřní síla, disciplína a tah, kterým by zápasy zvládal ve svůj prospěch?

Změn v kádru je hodně. Netýkaly se jen nových hráčů, ale taky Šural se vrátil po půl roce, Kříž byl v dorostu dlouho zraněný. Mužstvo se buduje, rodí se. Jako trenér si uvědomujete, že chcete něco dělat, ale vštěpoval jsem hráčům, že k tomu potřebujeme výsledky. Ty jsme si pokazili sami. To nebylo silou soupeře.

Zároveň se nesla zvěst, že jste na hráče až příliš velký pes. Je možné, že zkratovali pod příliš tvrdým tlakem z vaší strany?

To nevím... Člověk je chce vyhecovat, protože sám víte, že se Zbrojovce vyčítalo, že málo bojuje, málo běhá. Chtěl jsem mančaft emočně probudit. Všechno je možné, ale já za sebe ten pocit nemám. Máte někdy pocit, že hráče přímo hladíte, snažíte se jim pomoct, zároveň je ale potřebujete i probudit, když je to potřeba. Neměl jsem pocit, že bych lítal po lajně a řval na ně během zápasu. Řekl bych spíš opak. Uvažoval jsem, že bych měl do koučování víc vstupovat, ale nabyl jsem dojmu, že mužstvo není připravené, aby na ně řval celý zápas.

Plzeň vs. Slavia (Uhrin a v popředí Pivarník).

Nebylo z vaší strany až moc odvážné hrát ve středu zálohy s mladým Křížem, potažmo mladým Krejčím, od nichž těžko někdo může chtít, aby táhli tým s ambicemi vyhrát druhou ligu?

Táhnout ho nemůžou, s tím souhlasím, ale já bych Křížovi nic nevyčítal, protože na můj vkus zvládal zápasy výborně. Musíte být tolerantní k mladším hráčům. Kříž ukázal obrovskou kreativitu a přinesl do hry dobré prvky. Měl slabiny v odolnosti, jak to u mladých hráčů bývá, ale my jsme si tu cestu zvolili. Víc mě zklamalo, že jsme dělali chyby v obraně. A ty určitě nedělali mladí hráči.

Má Zbrojovka ještě v této sezoně na postup?

Potřebuje chytit sérii sérii výher. Soupeři navrchu budou taky ztrácet. Ve druhé lize hrají mužstva proti favoritům neskutečně defenzivně a čekají na chyby, takže ti silní budou ztrácet. Všechno je možné.

Je to v silách stávajícího mužstva?

Změna se dělala pro to, aby se to zkusilo nastartovat a novým impulsem zvrátit. Takže snad jo.