Šestinásobný olympijský vítěz se stal obětí své hlouposti. Bude pykat za to, že se vyfotil s infuzí

NEW YORK Podobá se bankovnímu lupiči, který na místě činu nenechal jen otisky prstů, ale rovnou i občanku. Ryan Lochte k dalšímu zruinování své jinak velkolepé plavecké kariéry použil fotku na Instagramu. Jeden snímek = stop na 14 měsíců.

V USA právě teď probíhá národní šampionát, do her v Tokiu už nechybějí ani dva roky a plavání tam zase bude hitem, jako na každé letní olympiádě. Lochte (33) se ale z dráhy sám poslal do autu.



Na sociální síti v květnu zveřejnil, jak si s manželkou vykapávají infuzi – ona a jejich potomek zrovna byli nemocní, a tak si šestinásobný olympijský vítěz chtěl zlepšit imunitu vitamíny.

This is the photo that got Ryan Lochte banned 14 months. pic.twitter.com/1CljxSFlzy — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 23. července 2018

Jenže se provinil proti zásadám čistoty sportu. „Udělal hloupost, že to hodil na internet. Kdyby ne, nikdo to neví a bohužel by byl bez trestu,“ říká Jan Chlumský, vedoucí Antidopingového výboru ČR.



„Je to možná diskutabilní, ale takových věcí je v antidopingu víc.“

A hlavně: člověk, jenž si na hrách vyplaval 12 medailí a v dlouhém bazénu se stal 18krát mistrem světa, to prostě měl vědět. Lochte je obětí vlastního úsudku – nikoli poprvé.

Každý vpich je sledovaný

Mimochodem, v Česku by Lochte dopadl stejně, ne-li hůř. „Abych byl upřímný, nejsem si jistý, že by Ryana potrestali všude stejně tvrdě,“ řekl sice pro AP elitní americký plavec a pětinásobný olympijský šampion Nathan Adrian, jenže Chlumský mu oponuje:

„Přísný trest to není. Základním verdiktem jsou čtyři roky zákazu činnosti. Lochtemu to zmírnili za jeho chování při vyšetřování. Přiznal se a spolupracoval.“

Do jisté míry to vážně připomíná Hlavu 22: Lochteho přestupek by nebyl znám, kdyby na něj sám neupozornil. Podle všeho si nepomáhal zakázanými prostředky, ale zakázaným postupem už ano.

Americký plavec Ryan Lochte si v Riu utrhl pěkný kousek ostudy.

„Veškeré vpichy jsou ostře sledované,“ vysvětluje expert Chlumský.



„V podstatě jde o dost neetický styl přísunu iontů a vůbec tekutin do krevního řečiště. Dřív na Tour de France měli obrovské autobusy, kde si všichni před etapou i po ní lehli na lůžka a oni jim nechali půl hodiny kapat do žíly.“

Výjimky z pravidla se najdou: objem nesmí za 12 hodin překročit 100 mililitrů, pardon dál dostanou „infuze legitimně přijaté v průběhu nemocničních zákroků, chirurgických zákroků nebo klinických diagnostických metod“. Nikoli však podomácku doplňované vitaminy.

Snad se ostatní poučí

Z Lochteho měl být nový Michael Phelps a talentu dostal dost, jenže jako by si sám vázal k noze balvany: v bazénu válí, leč v civilním životě blázní.

Na olympiádě v Riu poničil benzinku a následně si vymyslel historku o loupežném přepadení, za což mu v Brazílii hrozilo až vězení. Skončilo to „jen“ zákazem startů na 10 měsíců, Lochte i tak přišel o mistrovství světa 2017.

Šampionát v roce 2019 zase vynechá kvůli fotce s infuzí. Polehčující okolností budiž snad to, že nesváděl vinu na líbání s partnerkou (sprinter Gil Roberts), zkažené maso (cyklista Alberto Contador), nebo dokonce prášky spadnuvší do hrnce plného tortelin (tenistka Sara Erraniová).

„Pravidlo je pravidlo. Akceptuji, že jsem porušil technickou stránku,“ uvedl Lochte. „Snad se z toho ostatní sportovci poučí.“

Ale řekl to tak trochu ve stylu rčení „podle sebe soudím tebe“. Protože další Američané podobné problémy s pochopením řádů nemají.



„Asi ze mě budou mít radost, neboť si pamatuju, jak jsme před třemi lety seděli na setkání plavecké asociace s USADA (Americká antidopingová agentura) a oni nám právě tohle oznamovali,“ řekl Chase Kalisz, stříbrný plavec z Ria.

„I když to je pravidlo z méně známých.“ A neznalost zákonů neomlouvá.

„Už od juniorů nám opakují, že když něco poděláte, byť omylem, pořád dostanete zákaz klidně na roky,“ dodal Nathan Adrian. „Podobné věci nám vtloukají do hlavy. Je to poselství světu o tom, že bereme čistotu sportu vážně.“

Což se nedá říci o všech; i v bazénu lze měřit různě. Brazilec Cesar Cielo byl v roce 2011 testován na zakázaná diuretika, ale národní asociace jej nepotrestala.

Čínský idol Sun Jang zase dostal flastr za prokázaný doping pro jistotu až poté, co mu dovolili vyhrát tři zlaté medaile na Asijských hrách.

Lochte pyká i za fotografii. Mohla by být zarámována jako symbol toho, jak si dát v bazénu vlastní gól.