Serena vs. Maria. Přemožitelky Plíškových v duelu o knihu i o návrat na špičku

PAŘÍŽ Duel Serena Williamsová vs. Maria Šarapovová v osmifinále grandslamu by před několika lety nikoho nepřekvapil. Teď mohou být fanoušci rádi, že obě hráčky došly tak daleko a očekává se další velká tenisová bitva.

Šestatřicetiletá Američanka hraje na svém prvním grandslamu po téměř roce a půl, když loni v září porodila dceru Olympii, o pět let mladší Rusku zase trápí potíže s ramenem, navíc se stále dostává do formy po návratu z dopingového trestu v dubnu loňského roku. Teď se obě hráčky střetnou podvaadvacáté a poprvé od Australian Open 2016.



„Obě se postupně vracíme do špičkové formy z naprosto odlišných důvodů. Ona se vrací už rok, já odehrála po porodu pár zápasů. Pro nás obě je to něco nového, jsme zvyklé hrát na špičce,“ říká Williamsová.

Serena Williamsová na French Open 2018.

Ta je na žebříčku v tuto chvíli až na 451. místě a v prvních dvou kolech pařížského turnaje se lehce trápila, v sobotu ale předvedla výborný výkon a hladce ve dvou setech si poradila s turnajovou jedenáctkou Němkou Julií Goergesovou. Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka čelila pouze jediném brejku a trefila téměř devadesát procent prvních servisů.

„Každým zápasem se tu zlepšuji a pořád hraji proti těžším soupeřkám. Doufám, že to bude pokračovat,“ dodala Williamsová.

Šarapovová si ještě snadněji poradila s turnajovou šestkou Karolínou Plíškovou, kterou zničila 6:2 a 6:1. Česká hvězda a letošní jednička okruhu v esech neměla šanci. Teď to však bude pro Rusku daleko těžší.

Ruska Maria Šarapovová (vlevo) přijímá gratulace od Karolíny Plíškové k postupu do osmifinále French Open 2018.

Williamsová vyhrála posledních osmnáct duelů, a dokonce i posledních šestnáct setů, čerstvější ze dvou úspěchů Šarapovové se datuje až do roku 2004.

„Pokaždé, když hrajete proti Sereně, víte, co vás čeká. Přestože má čísla proti ní nejsou nejlepší, těším se na výzvu hrát proti tak skvělé hráčce,“ tvrdí Šarapovová.

V předzápasových ohlasech je znát vzájemný respekt, ale také lehké napětí, které způsobila kniha Nezastavitelná, jež loni Ruska vydala. Autobiografie Šarapovové zmiňuje jako klíčový moment kariéry finálovou výhru Rusky nad Williamsovou ve finále Wimbledonu 2004, která ji dostala mezi tenisovou smetánku.

Na antuce před French Open neodehrála Williamsová jediný turnaj.

„Myslím, že mě Serena od té doby nenáviděla. Byla jsem hubené děcko, které ji navzdory předpokladům porazilo ve Wimbledonu,“ napsala Šarapovová. Také dodala, že slyšela poté v šatně Američanku dlouho plakat, což se Williamsové nelíbilo.

„Podle mě je její kniha nepěkně napsaná. Alespoň to tak cítím z toho, co jsem zvládla přečíst, což je pro mě trochu zklamání. V šatně jsem po zápasech plakala mnohokrát a mnoho hráček jsem také viděla plakat, ale nešířila jsem to. Myslím, že je to normální a ukazuje to vášeň pro výhru. Věci, co se stanou v šatně by tam měly zůstat, ještě když nejsou v knize zobrazeny příliš pozitivně,“ ohradila se Američanka.

Maria Šarapovová na French Open 2018.

Poté sice dodala, že k Rusce necítí žádnou zášť, ale pro fanoušky to může být další náboj, kvůli kterému je souboj těchto tenisových královen ještě nabitější. Zápase se hraje v pondělí na centrálním dvorci Philippa Chatriera jako třetí v pořadí.