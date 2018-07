Senzace! Federer končí ve Wimbledonu už ve čtvrtfinále, nad Andersonem vedl 2:0 na sety

Londýn Švýcarský tenista Roger Federer titul ve Wimbledonu neobhájí. V dnešním čtvrtfinále londýnského grandslamu sice nejvýše nasazený hráč nad Kevinem Andersonem vedl 2:0 na sety a měl i mečbol, ale nakonec s jihoafrickým soupeřem prohrál 6:2, 7:6, 5:7, 4:6 a 11:13.

Po boji naopak postoupila světová jednička Rafael Nadal, jenž porazil 7:5, 6:7, 4:6, 6:4, 6:4 Juana Martína del Potra a v All England Clubu prošel do semifinále po sedmi letech.

Jeho soupeřem bude Novak Djokovič, který si poradil 6:3, 3:6, 6:2, 6:2 s Keiem Nišikorim z Japonska. Proti Andersonovi pak vůbec první grandslamové semifinále čeká na Johna Isnera po vítězství 6:7, 7:6, 6:4, 6:3 nad Milosem Raonicem.

Nadal se na první postup do wimbledonského semifinále od finálové účasti v roce 2011 pořádně nadřel a Del Potra porazil až po bezmála pěti hodinách. První hráč světa tak stále může pomýšlet na třetí triumf na londýnském turnaji.

Federer mohl zápas ukončit ve třech setech, ale mečbol při soupeřově podání za stavu 5:4 nevyužil. Sadu nakonec ztratil 5:7 a ve Wimbledonu prohrál první set po čtyřiatřiceti vyhraných. Osminásobný vítěz londýnského grandslamu tak vyrovnal vlastní rekord turnaje z let 2005 a 2006.

Federer tak na grandslamu teprve potřetí v kariéře ztratil vedení 2:0 na sety. Za tohoto stavu dokázal dotáhnout 269 zápasů k vítězství a prohrál pouze v roce 2011 s Francouzem Jo-Wilfriedem Tsongou ve čtvrtfinále Wimbledonu a s Djokovičem v semifinále US Open.

Grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 34 milionů liber) MUŽI: Dvouhra - čtvrtfinále: Anderson (8-JAR) - Federer (1-Švýc.) 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11, Nadal (2-Šp.) - Del Potro (5-Arg.) 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4, Isner (9-USA) - Raonic (13-Kan.) 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3, Djokovič (12-Srb.) - Nišikori (24-Jap.) 6:3, 3:6, 6:2, 6:2, Anderson (8-JAR) - Federer (1-Švýc.) 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11. ŽENY: Čtyřhra - čtvrtfinále: PESCHKEOVÁ, Melicharová (12-ČR/USA) - Beguová, Buzarnescuová (15-Rum.) 5:7, 6:4, 6:4, KREJČÍKOVÁ, SINIAKOVÁ (3-ČR) - Mariaová, Watsonová (Něm./Brit.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, Dabrowská, Sü I-fan (6-Kan./Čína) - ŠAFÁŘOVÁ, Matteková-Sandsová (ČR/USA) 5:7, 6:4, 6:2. JUNIOŘI: Dvouhra - 3. kolo: Ceng Čchun-sin (1-Tchaj-wan) - ŠTYLER (ČR) 6:2, 6:1. Čtyřhra - 1. kolo: Mejia, ŠTYLER (6-Kol./ČR) - Nava, Kingsley (USA) 6:1, 6:3.



Anderson po velkém obratu postoupil do druhého grandslamového semifinále v kariéře. Poprvé si v něm zahrál loni na US Open, kde došel až do finále. Jeho dalším soupeřem bude Američan Isner, který si poradil 6:7, 7:6, 6:4, 6:3 s Raonicem z Kanady a na 41. pokus postoupil do prvního grandslamového semifinále v kariéře.

V padesátileté éře profesionálního tenisu jde o druhé nejdelší čekání na podobný zápis za krajanem Samem Querreym, jenž se loni v All England Clubu dostal mezi poslední čtyřku na 42. pokus.

Djokovič zdolal Nišikoriho ve čtyřech setech

Srbský tenista Novak Djokovič je znovu po třech letech a poosmé v kariéře v semifinále Wimbledonu. Trojnásobný vítěz turnaje dnes na londýnské trávě potvrdil, že se mu proti Kei Nišikorimu daří, Japonce porazil 6:3, 3:6, 6:2, 6:2 a připsal si nad ním již třináctou výhrou v řadě.



Soupeřem jednatřicetiletého Djokoviče, který je v grandslamovém semifinále poprvé od finále US Open 2016, bude buď světová jednička Rafael Nadal ze Španělska, nebo Argentinec Juan Martín del Potro.

„Je skvělé být zase mezi čtyřmi na grandslamu. Jsem nadšený, jak se ve správný moment zvedla úroveň mého tenisu. Teď si chci užít tuhle výhru a pak se připravím na dalšího soupeře,“ řekl Djokovič v rozhovoru po utkání.

Daří se českým deblistkám

Česká tenistka Květa Peschkeová si počtvrté v kariéře zahraje na trávě ve Wimbledonu semifinále čtyřhry. Poprvé se do něj dostala s Američankou českého původu Nicole Melicharovou, s kterou letos plní roli turnajových dvanáctek a v dnešním čtvrtfinále porazily Rumunky Irinu-Camelii Beguovou a Mihaelu Buzarnescuovou 5:7, 6:4 a 6:4 po dvou hodinách a dvou minutách.

V semifinále jsou i vítězky French Open Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.

O finále mohly Peschkeová s Melicharovou hrát s pětinásobnými grandslamovými šampionkami Lucií Šafářovou a Bethanií Mattekovou-Sandsovou, ale „Team Bucie“ podlehl kanadsko-čínskému duu Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 7:5, 4:6 a 2:6.

Krejčíkové se Siniakovou se také podařilo zápas otočit a porazily německo-britský pár Tatjana Mariaová, Heather Watsonová 3:6, 7:6 a 6:4.

Třiačtyřicetiletá Peschkeová hrála semifinále v All England Clubu loni, v roce 2013 a především v roce 2011, kdy celý turnaj vyhrála v páru se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou. Letos spojila Peschkeová síly s o 18 let mladší Melicharovou. V Austrálii i v Paříži skončily ve třetím kole a nyní si vytvořily společné grandslamové maximum. Titul spolu slavily na turnaji WTA v Praze ve Stromovce.



V duelu s Rumunkami sice česko-americký pár po ztrátě servisu Peschkeové i kvůli dvojchybě prohrál první set, ale ve zbytku utkání už byl na podání bezchybný. V rozhodující sadě získaly Peschkeová s Melicharovou brejk v páté hře při podání Buzarnescuové. Zápas ukončila Američanka esem.

„Měla jsem obrovskou radost, že se nám to podařilo otočit. Nebylo to jednoduché, ale daly jsme to. Tráva nám oběma docela sedí. Navíc už se známe lépe, víme, co od sebe čekat, a pořád se zlepšujeme,“ řekla Peschkeová serveru Tenisový svět a Radiožurnálu.

„Zatím super, ale musíme jet dál. Nemůžeme se uspokojit,“ řekla Melicharová. „Chceme ještě víc. Zbývá vyhrát dva zápasy a čtyři sety,“ dodala Peschkeová, že cílem je wimbledonský triumf. Nejdříve musí zdolat Dabrowskou a Sü I-fan.

Turnajové trojky Siniaková s Krejčíkovou potřebovaly na postup více než dvě a půl hodiny a duel ukončila křížným prohozem Siniaková. Jejich dalšími soupeřkami budou Polka Alicja Rosolská a Američanka Abigail Spearsová, které vyřadily nasazené jedničky Maďarku Tímeu Babosovou a Francouzku Kristinu Mladenovicovou.