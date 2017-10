Sekretář českého fotbalu Řepka: Liga národů si zaslouží pozornost, bude hrozně důležitá

Praha Důležitost nově vzniklé Ligy národů pro fotbalové reprezentace je podle generálního sekretáře Fotbalové asociace ČR Rudolfa Řepky větší, než si veřejnost myslí. Soutěž totiž začne nahrazovat žebříček UEFA při nasazování týmů pro losování kvalifikací a šampionátů. A případný úspěch ve skupině zaručí účast v play off o postup na mistrovství Evropy, pokud si týmy nezajistí postup přímo z kvalifikace.

„Liga národů je hrozně důležitá. Žebříček UEFA nyní mizí. Nyní jsme na 23. místě, a kam se posuneme, bude záležet na výsledcích v Lize národů. Každý bod a gól bude hodně důležitý,“ upozornil Řepka, který v minulých dnech absolvoval školení na UEFA.



„I když někdo vyhraje mistrovství Evropy, ale v Lize národů spadne do druhé ligy, tak v další kvalifikaci bude nasazený až ve druhém koši. Opravdu bylo klíčové, že Ligu národů začneme ve druhé a ne třetí lize,“ dodal Řepka.

Češi si v závěru kvalifikace o MS 2018 zajistili konečnou 23. příčku v žebříčku UEFA, díky tomu se těsně udrželi ve druhé Lize národů. Každá ze čtyř lig bude při losování 24. ledna rozdělena do čtyř skupin.

Na podzim 2018 dojde na souboje a vítězové skupin budou mít jistotu, že pokud si v následné kvalifikaci nevybojují postup na ME 2020, budou v březnu 2020 hrát dodatečné play off. V něm se celkem 16 týmů utká o čtyři zbylá místa na šampionátu. K tomu bude třeba vyhrát semifinále a finále.

Vítězové jednotlivých skupin Ligy národů si zajistí postup do vyšší ligy, naopak poslední celky sestoupí. Nejlepší čtyři celky první ligy si pak v červnu 2019 zahrají Final Four o novou trofej Ligy národů.

Češi budou potřebovat ve své skupině skončit na prvním či druhém místě také proto, aby při losování kvalifikace o mistrovství Evropy v prosinci 2018 byli nasazeni ve druhém koši. V něm budou dva nejhorší celky z první ligy a osm nejlepších ve druhé lize. Pokud skončí ve skupině třetí, sestoupí do třetí ligy a zároveň spadnou do třetího koše, což jim výrazně sníží šance na postup na evropský šampionát. A budou pravděpodobně i bez šance na play off o postup.

Pokud totiž vítězové skupin budou mít v kapse postup z kvalifikace, v play off je nahradí celky na dalších místech. Ve druhé lize, kde jsou i Češi, je tak pravděpodobné, že na play off bude stačit i druhé místo ve skupině.

Liga národů přináší také zajímavé finanční ohodnocení. Za účast v první lize je odměna 1,5 milionu eur, ve druhé milion, ve třetí 750 tisíc a ve čtvrté půl milionu eur. Celkové vítězství v jednotlivých skupinách přinese stejné částky. Týmy mimo první místa nedostanou nic navíc. Celkový šampion soutěže obdrží 4,5 milionu eur.

Češi tak nyní mají jistý příjem milion eur (asi 25,7 milionu korun), částku mohou zdvojnásobit, pokud vyhrají skupinu.

Momentálně by při losování Ligy národů měli být Češi ve třetím koši druhé ligy spolu s Dánskem, Tureckem a Severním Irskem. V prvním koši jsou Rakousko, Wales, Rusko a Slovensko, ve druhém Švédsko, Ukrajina, Irsko a Bosna a Hercegovina. Složení však podle Řepky není definitivní a potvrdit ho ještě musí 7. prosince výkonný výbor UEFA. Ve hře je totiž varianta, že se druhý a třetí koš spojí.

Liga národů vznikla jako soutěžní náhrada přátelských zápasů, která navíc díky centralizaci televizních práv má přinést do fotbalu více finančních prostředků. Většina asociací však stále bude mít volné termíny pro domlouvání přátelských zápasů. Pokud si žádného soupeře na volný termín nedomluví, UEFA jim ho přidělí.

Podle nového předpisu FIFA se přátelské zápasy musí hrát jako oficiální a již při nich nelze využít více než šest střídání. To si oblíbil trenér Karel Jarolím, který v zápasech s Arménií a Litvou protočil celé jedenáctky.