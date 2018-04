Šéf Zábranský má jasno: Zůstanu v Kometě. Reprezentace? Záleží na zdraví a rodině

BRNO V obličeji byl viditelně strhaný. Zlatá obhajoba Libora Zábranského řádně vycucla. „Play off je hrozně tvrdé a náročné,“ vydechl si šéf a kouč Komety, která v neděli v Třinci po vítězství 4:1 (stejným poměrem skončila i série) slavila extraligový titul.

„Kolikrát toho člověk moc nenaspí, ale o to je to teď sladší,“ pronesl Zábranský, jenž je nyní nejskloňovanějším kandidátem na pozici reprezentačního trenéra.

Jaká bude vaše budoucnost?

Stoprocentně zůstanu v Kometě. (pousměje se) To jediné vám k tomu řeknu. Rozhodne zdraví a rodina.

Zvládl byste šéfovat klubu a zároveň vést reprezentační tým po Josefu Jandačovi?

To teď nebudu komentovat. Jsem s rodinou, budu slavit a čeká nás spousta práce. Jednání s partnery, skládání mužstva pro další sezonu.

Co rozhodlo, že Kometa hladce prolétla v play off až ke zlatu?

Perfektní mančaft, špičkoví hráči, chováme se jako rodina a na ledě je to vidět.

Hlavní trenér a majitel Komety Brno Libor Zábranský slaví mistrovský titul.

Emoce nedáváte často najevo. Jak prožíváte oslavy?

Je to krásný pocit. Loni to bylo stejně těžké jako letos, proti nám hrály skvělé týmy, každá série byla jiná.

Kdy jste uvěřil, že sezonu opět ukončíte s pohárem nad hlavou?

Od začátku sezony tomu věřím a hráči to potvrdili. Kádr se moc nezměnil. Jsme schopní měnit rytmus hry, zavřeme třeba střední pásmo, což nám neskutečně šetří síly. Hráči fantasticky dodržují pokyny. Když přišel Petr Holík výměnou za dva centry, které jsem obětoval, splnil to, co jsem od něj očekával. A věřím, že to potvrdí i v příští sezoně.

Jak moc se změní tým v následující sezoně?

Jsou určité spekulace, manažeři se schovávají za klišé, ale takhle to nefunguje. Hráči mají agentury, které je zastupují a samy mají zájem, aby měl jejich klient smlouvu nebo alespoň dohodu. Jestli si někdo myslí, že za deset dní poskládáme mančaft na příští sezonu, takhle se to nedělá a byl by to naivní omyl.

Letošní motto Komety znělo - Chceme víc. Kam se dá hokej v Brně dál posunovat?

Po minulé sérii jsem říkal, že mám s Kometou jeden cíl, o kterém nechci mluvit. Na to, abychom mohli hokej v Brně dál rozvíjet, potřebujeme jednoznačně nový stadion.