Sedmnáctiletý Nor Ingebrigtsen ovládl i 5000 metrů, Hodboď na osmistovce doběhl osmý

SOBOTNÍ VÝSLEDKY NA ATLETICKÉM ME 2018 V BERLÍNĚ FINÁLE MUŽI: 800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:44,59, 2. Kramer (Švéd.) 1:45,03, 3. Bosse (Fr.) 1:45,30, 4. Rozmys 1:45,32, 5. Borkowski (oba Pol.) 1:45,42, 6. Bube (Dán.) 1:45,92, ... 8. HODBOĎ (ČR) 1:46,60.

1:46,60. 5000 m: 1. J. Ingebrigtsen 13:17,06, 2. H. Ingebrigtsen (oba Nor.) 13:18,75, 3. Amdouni (Fr.) 13:19,14, 4. Crippa (It.) 13:19,85, 5. Scott (Brit.) 13:23,14, 6. Arikan (Tur.) 13:23,42.

4x400 m: 1. Belgie (D. Borlée, J. Borlée, Sacoor, K. Borlée) 2:59,47, 2. Británie (Yousif, Cowan, Hudson-Smith, Rooney) 3:00,36, 3. Španělsko (Husillos, Bua, S. García, Hortelano) 3:00,78, 4. Francie 3:02,08, 5. Polsko 3:02,27, 6. Itálie 3:02,34, 7. ČR (TESAŘ, MASLÁK, ŠORM, ŠNEJDR) 3:03,00.

3:03,00. Výška: 1. Przybylko (Něm.) 235, 2. Nědosekov (Běl.) 233, 3. Ivaňuk (Rus.) 231, 4. Tamberi (It.) 228, 5. Acet (Tur.) a Procenko (Ukr.) oba 224.

1. Przybylko (Něm.) 235, 2. Nědosekov (Běl.) 233, 3. Ivaňuk (Rus.) 231, 4. Tamberi (It.) 228, 5. Acet (Tur.) a Procenko (Ukr.) oba 224. 20 km chůze: 1. Martin 1:20:42, 2. D. García (oba Šp.) 1:20:48, 3. Mizinov (Rus.) 1:20:50, 4. Stano (It.) 1:20:51, 5. Brembach (Něm.) 1:21:25, 6. López (Šp.) 1:21:27.

ŽENY: 200 m (vítr +0,2 m/s): 1. Asherová-Smithová (Brit.) 21,89, 2. Schippersová 22,14, 3. Samuelová (obě Niz.) 22,37, 4. Kambundjiová (Švýc.) 22,45, 5. Lalovová-Colliová (Bulh.) 22,82, 6. Williamsová (Brit.) 22,88.

1. Asherová-Smithová (Brit.) 21,89, 2. Schippersová 22,14, 3. Samuelová (obě Niz.) 22,37, 4. Kambundjiová (Švýc.) 22,45, 5. Lalovová-Colliová (Bulh.) 22,82, 6. Williamsová (Brit.) 22,88. 400 m: 1. Swietá-Erseticová (Pol.) 50,41, 2. Belibasákiová (Řec.) 50,45, 3. De Witteová (Niz.) 50,77, 4. Nielsenová (Brit.) 51,21, 5. Baumgartová-Witanová (Pol.) 51,24, 6. Šerkšnieneová (Lit.) 51,42.

1. Swietá-Erseticová (Pol.) 50,41, 2. Belibasákiová (Řec.) 50,45, 3. De Witteová (Niz.) 50,77, 4. Nielsenová (Brit.) 51,21, 5. Baumgartová-Witanová (Pol.) 51,24, 6. Šerkšnieneová (Lit.) 51,42. 4x400 m: 1. Polsko (Holubová-Kowaliková, Baumgartová-Witanová, Wyciszkiewiczová, Swietá-Erseticová) 3:26,59, 2. Francie (Diarraová, Sananesová, Raharolahyová, Gueiová) 3:27,17, 3. Británie (Clarková, Onuoraová, Allcocková, Doyleová) 3:27,40, 4. Belgie 3:27,69, 5. Itálie 3:28,62, 6. Německo 3:30,33.

1. Polsko (Holubová-Kowaliková, Baumgartová-Witanová, Wyciszkiewiczová, Swietá-Erseticová) 3:26,59, 2. Francie (Diarraová, Sananesová, Raharolahyová, Gueiová) 3:27,17, 3. Británie (Clarková, Onuoraová, Allcocková, Doyleová) 3:27,40, 4. Belgie 3:27,69, 5. Itálie 3:28,62, 6. Německo 3:30,33. Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 675, 2. Bechová (Ukr.) 673, 3. Proctorová 670, 4. Sawyersová (obě Brit.) 667, 5. Mirončiková-Ivanovová (Běl.) 658, 6. Baltaová (Est.) 649.

1. Mihambová (Něm.) 675, 2. Bechová (Ukr.) 673, 3. Proctorová 670, 4. Sawyersová (obě Brit.) 667, 5. Mirončiková-Ivanovová (Běl.) 658, 6. Baltaová (Est.) 649. Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 67,62, 2. Müllerová 63,00, 3. Craftová 62,46, 4. Vitaová (všechny Něm.) 61,25, 5. Osakueová (It.) 59,32, 6. Tomaševičová (Srb.) 58,94, ... 12. STAŇKOVÁ (ČR) 57,04.

1. Perkovičová (Chorv.) 67,62, 2. Müllerová 63,00, 3. Craftová 62,46, 4. Vitaová (všechny Něm.) 61,25, 5. Osakueová (It.) 59,32, 6. Tomaševičová (Srb.) 58,94, ... (ČR) 57,04. 20 km chůze: 1. Pérezová (Šp.) 1:26:36, 2. DRAHOTOVÁ (ČR) 1:27:03, 3. Palmisanová (It.) 1:27:30, 4. Virbalyteová 1:27:59, 5. Vaiciukevičiuteová (obě Lit.) 1:28:07, 6. Garcíaová (Šp.) 1:28:15.