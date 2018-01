NHL: Sedlák pomohl dvěma asistencemi k výhře Columbusu v Dallasu 2:1

NEW YORK Hokejový útočník Lukáš Sedlák se podílel v úterním utkání NHL dvěma asistencemi na výhře Columbusu v Dallasu 2:1 a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Vladimír Sobotka pomohl St. Louis gólem porazit New Jersey 3:2 po samostatných nájezdech. David Pastrňák přispěl přihrávkou k vítězství Bostonu 5:1 na ledě New Yorku Islanders.

Dallas se ujal v úvodu poslední třetiny vedení, ale Columbus během 78 sekund otočil skóre dvěma zásahy Olivera Bjorkstranda. V obou případech si připsal asistenci Sedlák díky skvělé obranné práci ve vlastním pásmu.



Nejdříve po střele Tylera Seguina posunul kotouč obětavým zákrokem v pádu z nebezpečné zóny k mantinelu, odkud vyslal Matt Calvert na zteč Bjorkstranda. Při druhé gólové akci zastavil český útočník u hrazení pronikajícího Mattiase Janmarka a vybojovaný puk přihrál Seth Jones do protiútoku hrdinovi zápasu.

Sobotka dostal v závěru prostřední třetiny St. Louis tečí podruhé v utkání do vedení, ale New Jersey zásluhou Taylora Halla brzy vyrovnalo. V rozstřelu uspěli v dresu Blues Brayden Schenn a Vladimir Tarasenko, zatímco gólman Carter Hutton kryl oba pokusy.

Pastrňák, s 15 góly nejlepší český střelec v soutěži, sbírá v posledních deseti utkáních jen asistence a proti Islanders vypracoval v 50. minutě uklidňující gól na 3:1. Havířovský rodák vybojoval na útočné modré čáře puk a v přečíslení dva na jednoho ideálně nahrál Bradu Marchandovi, který zakončoval do odkryté branky.

Pittsburgh rozhodl o výhře 5:1 v Philadelphii v rozmezí 30. až 34. minuty, kdy odskočil z bezgólového stavu na 4:1. Jediná branka domácích padla s přispěním Radka Gudase, jehož střelu tečoval Jordan Weal. Od úvodu třetí třetiny se v brankovišti Flyers objevil poprvé od 28. listopadu Michal Neuvirth, který dlouho nechytal kvůli zranění, a inkasoval jednou z 11 střel.