Sedláčková za budoucnost s koučem Horváthem. Obr Šálek s přezdívkou ‚Mr 100 Procent‘

ÚSTÍ NAD LABEM Fanoušci českého boxu se mají nač těšit. V prosinci letošního roku se chystají minimálně tři špičkové akce profesionálního boxu. Vše odstartuje galavečer 2. července v ústecké Slunetě pod dohledem Lukáše Konečného a německé stáje SES Boxing.

30. prosince pražská Lucerna, kde se uctí památka nedávno tragicky zesnulého manažera a trenéra Miroslava Peka mimo jiné dvěma souboji o české mistrovské tituly.



16. prosince se v plzeňské hale TJ Lokomotiva do sebe zaklesnou o domácí pásy Václav Pejsar s Pavlem Šourem a Vladimír Řezníček s Vasilem Ducárem.

A už o dva týdny dříve – 2. prosince – se půjde na špičkový profesionální box do ústecké Slunety. „Složení zápasů zatím řešíme, ale myslím, že menu bude hodně lákavé,“ začal své povídání na středeční tiskové konferenci v ústeckém hotelu Clarion Lukáše Konečný.

Promotér večera a také trenér Fabiany Bytyqi , jejího bratra Sebastiana, Standy Eschnera a Tomáše Šálka. Tito čtyři jeho svěřenci se na galavečeru představí. Pochopitelně také druhá část nejkrásnějšího boxerského týmu světa – SES Team Czech Republic – Lucie Sedláčková. Ta ale poprvé vstoupí do ringu s novým koučem – svým snoubencem Štěpánem Horváthem.

„Kdybych té změně nevěřila, nedělala bych ji. Cítila jsem, že se potřebuji posunout, něco změnit. Kondičně mě připravuje David Vála, boxersky Štěpán, v pátek odjíždím na osm dní na sparingy do Německa za svojí bývalou trenérkou Evou Líškovou, která tam nyní žije, a čeká mě kemp s německou juniorskou reprezentací, která se chystá na světový šampionát,“ řekla ke změně sama třiadvacetiletá boxerka.

„Vyloženě hádky nejsou, ale samozřejmě máme nějaké přestřelky, ale já na to reaguju. Říkám jí, že mě to nezajímá, že má trénink. Vůbec s ní nediskutuju,“ uvedl Horváth, který Sedláčkovou nedávno požádal o ruku. „Učím se ho poslouchat,“ přiznala jeho snoubenka.

Lucie Sedláčková a Fabiana Bytyqi.

Své si pochopitelně řekl také Konečný: „Přestěhovala se do Prahy za Štěpánem, já se tomu úplně nekloním, aby partneři spolu trénovali, ale uvidíme, třeba jim to klapat bude. Nebude to pro ni ale vůbec snadné, bude se rozhodovat o její budoucnost u SES Boxing.“



Co to znamená? Sedláčková i Bytyqi mají vždy jednoroční kontrakty s SES Boxing, které se na jaře obnovují. Pokud děčínská rodačka předvede 2. prosince ve skvělém světle, nikdo z německé stáje nebude namítat, aby se nadále připravovala dle současného modelu. V opačném případě se bude řešit, co dále. Možností je pochopitelně povícero.

To její týmová parťačka – jednadvacetiletá Bytyqi – řeší jiné dilema. Když se dozvěděla nejdříve od Konečného a poté od šéfa stáje SES Ulfa Steinfortha, že už příští rok by měla boxovat o světový seniorský titul, působila lehce zaskočeně.

„Hodně se to přiblížilo. Pořád jsem si říkala, že mám čas, ale zjišťuji, že to tak není. Ale nechávám to na Lukym a panu Steinforthovi, naprosto jim v tomto věří a pokud si myslí, že už jsem připravená, pak prostě o ten pás boxovat budu a vybojuji ho,“ usmívala se bojovnice přezdívaná „Andělská pěst“.

K tomu ale musí – stejně jako Sedláčková – udělat první krok v prosinci. Duel o „Stříbrný“ titul federace WBC je katapultem do pozice číslo 1 této federace v konkrétní váze (u Bytyqi v mini-muší, u Sedláčkové v pérové) a často se pak tato pozice automaticky potvrdí jako vyzývatelská pro šampionku.

Jen tak pro zajímavost – ve váze Sedláčkové drží světový pás skvělá Kanaďanka Jelena Mrdjenovičová, za ní jsou Cindy Serranová, Heather Hardyová, Edith Matthysseová, Jennifer Hanová, Stephanie Ducastelová atd. U Bytyqi pak jde o takové hvězdy jako Juko Kurokiová, Christina Rupprechtová, Anabel Ortizová či Cchaj Čung Ťü.

Tiskovka ke galavečeru v ústecké Slunetě.

„Pro obě holky i pro Českou republiku jsou to hodně důležité duely. A my věříme, že všichni budou pokračovat ve vítězných sériích nejen na domácí půdě, ale i celkově,“ věří svým hvězdičkám Steinforth.



Ten nechtěl prozradit jména jejich soupeřek, protože smlouvy ještě nejsou podepsány, v obou případech by ale mělo jít o boxerky zpoza oceánu a už velmi kvalitní. Sedláčková by měla narazit na bojovnici s mnoha zkušenostmi ze zápasů o tituly mistryně světa, Bytyqi na pak tmavovlaskou krásku, která se stejně jako ona dere hodně dravě na výsluní. Navíc boxuje v otočeném gardu.

„Na jednu stranu to bude těžká soupeřka, na druhou o ní budu konečně něco vědět, myslím, že už by o ni mohla něco na internetu najít. I když, někdy ta nevědomost neškodí…,“ dodala k prosincovému souboji Bytyqi, která má největší radost z termínu galavečera: „Je super, že je to před Vánoci a že se budu moct během svátků pořádně napucnout cukrovím.“

S vahou na rozdíl od svých parťaček nemá obrovitý Tom Šálek, který půjde do galavečera s novou přezdívkou „Mr. 100 procent“, která odkazuje na jeho knockoutovou bilanci. „Jestli budu chtít novou, až se ta bilance změní? Nezmění,“ pousmál se devatenáctiletý talent, velký obdivovatel současného krále těžké váhy Anthonyho Joshuy. „Jednou bych si s ním chtěl zaspárovat,“ zasnil se.

Pro prosincový termín si bude muset vystačit s domácím tréninkovým kempem a společností Václava Pejsara, což mu ale s ohledem na studium na střední škole vyhovuje, a s maďarským jednačtyřicetiletým veteránem Laszlem Tóthem v pozici soupeře.

Pro rok 2018 už s ním má ale manažer Ulf Steinforth velké plány, které musí kouč Lukáš Konečný lehce krotit: „Na titulové zápasy má ještě čas. Nemá technický základ, na kterém musíme pracovat. Na druhou stranu má obrovskou sílu, kterou tyto nedostatky dohání, a také naslouchá a chce se učit.“

Kromě této talentované trojice nebude chybět ani zmíněný Sebastian Bytyqi, třicetiletý Kubánec Jorge Luis Garbey Nariňo – bývalý to reprezentant své země, dva talenty z německé stáje SES Boxing.

A jak již bylo zmíněno, fanoušci se mohou těšit na bitvu Standy Eschnera s hvězdou české scény MMA Janem Malachem, který si bude chtít napravit reputaci za poslední prohru z nedělní akce v pražském Retru, kde jej zdolal Ondřej Budera.

Ve Slunetě se bude rozhodně nač dívat. Vstupenky na galavečer budou k zakoupení v síti Ticketportal, celý jej pak odvysílá v přímém přenosu stanice Nova Sport.