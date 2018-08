Sebevědomí máme po Jablonci úplně jinde. Věřím, že odejdou fyzicky, říká kapitán Sparty

PRAHA Sbírá jen minuty. Nejlepší střelec týmu z minulé sezony a současný kapitán sparťanských fotbalistů Josef Šural se kvůli zranění z přípravy v novém ročníku zatím výrazně neprojevil. Spartě by se hodilo, aby se předvedl právě v dnešní pohárové odvetě proti Spartaku Subotica.

Proti Opavě dvacet minut, v Srbsku druhý poločas, v neděli v Jablonci jen minuta.



„Jsem připravený a věřím, že na co nejdelší část zápasu. Doufám, že na celý,“ říká Šural, zatímco kapitánskou pásku dosud nosil jeho zástupce Nico Stanciu.

Sparta potřebuje ve čtvrtek Suboticu porazit o tři góly, aby neprožila blamáž a mohla o Evropskou ligu bojovat v dalších předkolech.

Uvědomujete si, jaké následky by vyřazení mohlo mít?

Nepřipouštím si to.

Lze výsledek 0:2 otočit?

Věříme, že se to povede.

Sparta - Subotica čtvrtek 2. srpna 19.00

První zápas: 0:2.

Rozhodčí: Sebastian Coltescu - Valentin Avram, Cristian Orbulet (všichni Rumunsko)

Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Vukadinovič, Kanga, Frýdek, Stanciu, Plavšič - Tetteh.

Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan, Vukčevič - Jočič - Djuričin, Šimura, Glavčič, Savkovič - Čečarič.

Kde víru berete?

Po utkání v Srbsku nálada nebyla, ale po nedělním vítězství v Jablonci je to jiné. Rozdíl v sebevědomí, to je otočení o sto procent. Vyhráli jsme těžké utkání a věřím, že nám to pomůže.

V prvním zápase jste si neuměli poradit se soupeřovými brejky. Co musíte zlepšit?

Protiútoky měli nepříjemné, ale mohli jsme si za to sami. Jejich hráče jsme špatně dostupovali, nebyli jsme u nich včas, nechali jsme je rozbíhat. Oni to řešili dobře. Záleží je na nás, abychom hráli správně a drželi je na jejich polovině.

Pokud dostanete gól, musíte k postupu vstřelit čtyři.

Nula vzadu je základ. Budeme se snažit hrát tak, aby se věnovali jen obraně. Je horko a doufejme, že počasí bude horší pro soupeře. Věřím, že budou běhat bez míče a bude to pro ně vysilující.