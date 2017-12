Schumacher stále bojuje, řekl Todt. ‚Stydlivá‘ legenda byla uvedená do Síně slávy FIA

PAŘÍŽ V úterý se v Paříži uskutečnil slavnostní ceremoniál, během kterého byla představená nová motoristická Síň slávy FIA (Mezinárodní automobilová federace). Mezi jinými do ní byl uvedený také Němec Michael Schumacher, o jehož aktuálním zdravotním stavu se toho ví momentálně opravdu jen málo. Respektive nic.

Celkem třiatřicet osobností motorismu, včetně devíti mistrů světa formule 1, uvedl v úterý Jean Todt, prezident FIA, v úterý do nové Síně slávy motorismu. Jeden z jejích nových členů ale chyběl.

„Vím, že jsem tu dnes večera pouze jako bídná náhrada. Všichni totiž víme, že by tu měl být Michael a jsem si jistá, že by tu byl rád. Vždycky maximálně respektoval všechny v této místnosti, bylo by mu ctí tu být. Láska k motorismu byla to, co z něj dělalo tak výjimečného a co jej spojovalo s vámi všemi tady,“ řekla za německou legendu jeho někdejší manažerka Sabine Kehmová.

Následně se přidal také Todt, který právě se Schumacherem spolupracoval během jejich veleúspěšných let ve Ferrari. „Moc nám tu chybí. Michael je ale stále mezi námi a stále bojuje. Jsem rád, že je tu Sabine, která pomáhá jeho rodině. Chtěl jsem, aby tu byl také jeho syn Mick, ale má nějaké pracovní záležitosti (testy) ve Španělsku a Michaelova manželka Corinna je v Americe,“ řekl francouzský funkcionář.

Nepřímo tak svým proslovem potvrdil spekulace, že se sedminásobný mistr světa formule 1, který se v prosinci 2013 vážně zranil při lyžování v Alpách právě se synem Mickem, odjel léčit do Dallasu k jednomu z nejlepších expertů na poranění mozku Marku Weeksovi.

O tomto přesunu se psalo již na konci září, od té doby ale opět informační tok kolem osmačtyřicetileté legendy utichl. Závodníka, který vyhrál celkem 91 Grand Prix, připomněli až nyní právě Kehmová a Todt.

Ten na svého podřízeného ze společného působení ve Ferrari vzápětí zavzpomínal ještě dvěma docela zajímavými historkami.

„V roce 2000 získalo Ferrari díky Michaelovi po jednadvaceti letech titul. Vzal jsem ho s sebou na pódium a řekl jsem mu, že náš závodní život již nikdy nebude stejný jako předtím. Ten den v japonské Suzuce byl nejsilnějším momentem celé mojí kariéry,“ začal své vyprávnění Todt.

A druhá historka? Ta se datuje do jara 2001. „Začínala další sezona, když se mě celkem stydlivě zeptal – on je totiž stydlivý, byť na mnohé působí arogantně: ‚Mohl bych absolvoval ještě nějaké testy v Maranellu, abych se ujistil, že jsem ještě schopný závodit?‘ Vždycky pochyboval o tom, zda byl dobrým jezdcem, či nikoliv.“

Byl více než dobrým jezdcem, následně totiž přidal do své sbírky ještě další čtyři mistrovské tituly. Nyní nezbývá než věřit, že brzo přibudou kromě historek z minulosti i dobré zprávy o Schumacherovy ze současnosti...