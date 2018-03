Schizofrenní Kladno. Aby mohl hrát Jágr hrát v baráži, muselo v boji o ni prohrát

KLADNO Tohle byla pořádná Sophiina volba. Pokud by hokejisté Kladna v neděli vyhráli ve čtvrtém zápase semifinále play off WSM ligy nad Českými Budějovicemi, zvítězili by v sérii 4:0 na zápasy a postoupili by do baráže o extraligu, v níž by hráli s Jihlavou, Litvínovem a Karlovými Vary. Jenže by se v ní museli obejít bez Jaromíra Jágra...

Jágr totiž kvůli otřesu mozku a poraněnému koleni po svém návratu do Kladna byl na soupisce včetně nedělního duelu jen ve 14 případech. Pravidla však mluví o tom, že hráči WSM ligy musí k účasti v baráži odehrát alespoň 15 zápasů.



A tak se Kladenští ocitli v neděli před těžkou volbou. Vyhrát a v duelech o návrat do extraligy se obejít na střídačce bez svého majitele a klíčového muže? A nebo prohrát, dát šanci Jágrovi, ale riskovat tím, že budějovický Motor sérii otočí?

Kladno v nedělním duelu dvakrát vedlo, nakonec však v sérii poprvé padlo (2:4) a série se tak za stavu 3:1 pro Rytíře stěhuje do Českých Budějovic, kde je v úterý na programu pátý zápas.

Hráči Kladna se radují z gólu.

„Mně tahle pozice (na střídačce) vyhovovala. Byl jsem za to rád. Člověk se nenadře, sedí na dobrém místě, je pořád s kluky,“ pochváloval si Jágr své působení na střídačce Jágr, který nastupuje kvůli zdravotním potížím vždy jen na úvodní vhazování.



Na druhou stranu by si to však prý odepřel, kdyby Kladno v neděli vyhrálo a do baráže postoupilo.

„Jsem teď spíš naštvaný, když se budu muset dát zpátky dohromady. Už jsem dopředu hlásil, že si nejsem vůbec jistý, zda budu schopný nastoupit, i když budu mít splněné starty. Hráči i trenéři to věděli. Tahle otázka šla úplně mimo nás,“ přiznal kladenský útočník.

„Prohry je škoda. Do čtvrtého zápasu jsme měli dobře nakročeno, vedli jsme 2:1. Na konci druhé třetiny nás však zastihl výpadek a hosté se dostali do vedení 3:2. Myslím, že to je dostalo na koně,“ doplnil Jágr.

Otřesený Jaromír Jágr z Kladna po tvrdém zákroku Marka Sikory.

Na předzápasové spekulace o tom, že Kladno kvůli němu zápas prohraje, reagoval s úsměvem na tváři.



„No, moc jsem si přál, abych měl dovolenou a baráž si užil na tribuně. Teď je to daleko složitější. Že jsem toužil, aby Kladno prohrálo? To vůbec ne, mně tahle pozice vyhovovala. Byl jsem za to rád. Na sebe jsem vůbec nemyslel. Pro mě je nejdůležitější úspěch týmu,“ podotkl Jágr.

Baráž o extraligu začíná 27. března, tedy za příští úterý. A Jágr si proto není jistý, jestli by do případné baráže byl schopen nastoupit.

„Je to pořád stejné, nejsem schopný trénovat, nejsem schopný hrát. To je osud. Jsou věci, které nemůžu momentálně ovládat. Snažím se dělat maximum, proto nastupuju do zápasů kvůli startům – kdyby se můj stav náhodou zlepšil. Člověk nikdy neví. Poslední zápasy baráže se hrajou až za měsíc,“ přiznal.



Ani zmíněná prohra však kladenské trenéry nedeprimuje. „Já bych si tím hlavu nelámal, to je play off. Věřím, že uspějeme příště,“ přiznal kladenský kouč Miloslav Hořava.

Oba věří, že Kladno dotáhne nadějně rozjetou sérii k postupu a Jágr tak nebude muset řešit, že by se objevil v extraligovém play off v dresu Třince, jemuž slíbil, že si za něj zahraje v případě vypadnutí Kladna.



„To vůbec neřeším. Budu se opakovat, ale mojí prioritou je Kladno,“ doplnil Jágr.