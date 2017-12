Schick poprvé nastoupil v základu AS Řím a proti Chievu měl dvě šance

ŘÍM Útočník Patrik Schick poprvé nastoupil v základní sestavě fotbalistů AS Řím a odehrál na hřišti Chieva Verona celý zápas, který skončil 0:0. Jednadvacetiletý český reprezentant se dostal do dvou velkých příležitostí, výborný výkon však předvedl domácí brankář Stefano Sorrentino. AS Řím prodloužil sérii bez porážky na osm ligových zápasů, venku neprohrál už počtrnácté za sebou.

První šanci měli ve 12. minutě domácí, když se sám před brankářem Alissonem ocitl nejlepší střelec Chieva Inglese, zblízka však trefil pouze břevno. Římané zahrozili až v polovině poločasu a byl u toho Schick, který patou změnil směr Kolarovovy střely. Sorrentino vyrazil balon k Gersonovi, ani ten ale osmatřicetiletého brankáře nepřekonal.



Po hodině hry český forvard předložil ve vápně míč Gonalonsovi, jehož pokus ale zneškodnil Sorrentino. Římané ve druhé půli tlačili, gólem však neskončily ani příležitosti Kolarova či střídajícího Džeka, který nebyl součástí základní jedenáctky poprvé po 22 zápasech Serie A.

V 82. minutě mohl Schick rozhodnout, jeho tečovanou střelu však znovu zastavil gólman Chieva. Tři minuty před koncem poslal Džeko po centru českého reprezentanta míč pouze do Sorrentinových rukavic.