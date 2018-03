Schick byl špatná volba, Řím zřejmě potřeboval jiný typ hráče, míní Zeman

Řím O nevydařeném ročníku Patrika Schicka po přestupu ze Sampdorie do AS Řím bylo napsáno mnoho. Nyní svým názorem přispěl fotbalový trenér českého původu Zdeněk Zeman, muž, který na lavičce římského klubu dvakrát působil.

Sedmdesátiletý kouč v rozhovoru uvedl, že za svého nástupce považuje Eusébia Di Francesca. Bývalý záložník, jehož Zeman vedl během svého prvního angažmá v Římě na konci devadesátých let, své svěřence naučil styl 4-3-3. Právě toto rozestavení v Itálii proslavilo.



„Hraje 4-3-3, protože pro tento systém má vhodné typy. Jedinou špatnou volbou byl Schick, který bojuje o místo s Edinem Džekem. Řím zřejmě potřeboval v létě přivést jiný typ hráče,“ prohlásil Zeman, jenž tým z italského hlavního města podruhé trénoval v sezoně 2012/13.

Dvaadvacetiletému se po letním miliardovém přestupu i vinou častých zranění vůbec nedaří. Ve třinácti ligových zápasech nedal jediný gól, prosadil se pouze při porážce 1:2 s Turínem v italském poháru.

český reprezentant Patrik Schick při utkání s uruguayskými hráči

Na nedávném reprezentačním srazu , že si druhou sezonu v zahraničí přestavoval jinak.

„Není to snadné, hlavně proto, že to zažívám poprvé. Nebudu říkat, že je všechno v pohodě. Ale když budu delší dobu v tréninku a chytnu se nějakým gólem, věřím, že se to obrátí,“ prohlásil Schick před odletem na turnaj do Číny, kde v duelu s domácím výběrem skóroval.

Zatímco v národním týmu nastoupil na pozici klasického útočníka, za Řím hrává častěji na křídle.

„Asi je poznat, že to není moje ideální pozice, ale není to tak, že mi systém nevyhovuje - jen se mu musím přizpůsobit a dělat všechno, aby mi to šlo,“ věří ve zlepšení Schick.

Pomůže mu reprezentační branka k větší pohodě v klubu? Další šanci ukázat, proč ho Řím v létě přivedl, může Schick dostat v sobotu během zápasu v Boloni.