Ščasný bude sparťany před odvetou motivovat předloňským obratem

PRAHA Dočasný trenér sparťanských fotbalistů Zdeněk Ščasný bude své svěřence před odvetou 2. předkola Evropské ligy proti Spartaku Subotica motivovat i předloňským domácím obratem proti dánskému Sönderjyske z 0:2 na 3:2. Letenští se ve čtvrtek proti srbskému celku pokusí otočit dvojzápas po venkovní prohře 0:2.

„V přípravě určitě zazní, že jsme se Sönderjyske dokonce prohrávali v poločase, měli jsme na to podstatně míň času a dokázali jsme to otočit. To je jedna z věcí, které použiju,“ řekl na tiskové konferenci Ščasný, který předloni proti Sönderjyske rovněž trénoval Spartu.



„Důležité je i to, že byť jsme hráli ve čtvrtek v Srbsku a vrátili jsme se v pátek pět ráno, stejně jsme dokázali v neděli v lize Jablonec přeběhat. Budu hráčům říkat, že při správném způsobu hry jsme schopni naplno odběhat 90 a víc minut a předvést kvalitní výkon. Když budeme hrát jako tým, jsme schopni odehrát zápas dobře,“ dodal Ščasný, jenž po prohře v Srbsku z pozice sportovního ředitele dočasně převzal tým po Pavlu Hapalovi.

AC Sparta Praha (Twitter) @ACSparta_CZ Ščasný na TK před utkáním se Spartakem Subotica: „Delší dobu není zdravotní stav týmu ideální, šest až sedm hráčů je mimo. To ale není žádná novinka, novinkou je, že už je mezi nimi i Ben Chaim.“ #acsparta odpovědětretweetoblíbit

Dobré by podle něj bylo v odvetě dát brzy gól. „Ideální by bylo, kdyby to rychle bylo 3:0. Kvůli fanouškům i klukům na hřišti by bylo super, kdyby branku dali rychle. Ale nechci kategoricky mluvit o nutnosti vstřelit rychlý gól, protože i když gól nedáme, kluci musejí být trpěliví a chápat, že to může přijít třeba v 80. minutě. Nechci hráče dostat do situace, aby panikařili, když ve 20. minutě nepovedeme,“ upozornil Ščasný.

Nemyslí na to, co by případné vyřazení pro Spartu znamenalo. „Od té chvíle, co jsem minulý týden do této dvojfunkce vstoupil, jsem si zakázal další úvahy. Soustředím se jen na nejbližší zápas. Snažím se týmu předat co nejvíc z toho, co umím. Souvislosti ve stylu ‚co by, kdyby‘ si nepřipouštím, není na to čas, zápasy jdou rychle po sobě,“ uvedl Ščasný.

Nevyloučil, že postaví od začátku dva útočníky, například uzdraveného Josefa Šurala. „Varianty rozestavení jsou různé, něco v hlavě mám, ale ještě to zvažuju. Postavit v základu Pepu Šurala je jedna z možností, čekám ale ještě na poslední trénink,“ podotkl Ščasný.

Věří, že sparťané nebudou pouštět soupeře do brejků jako v Srbsku. „Do brejků jsme je pouštěli sami našimi hloupými ztrátami. Pokud ale budeme hrát týmově, bude těch ztrát mnohem méně. Možná jsme si mysleli, že to bude snadnější soupeř než Crvena zvezda. Nakonec nebyl, jen hráli jiným způsobem a my jsme si tam bohužel zadělali na malér. Teď musíme soupeře donutit hrát tak, aby byl co nejvíc vzadu,“ řekl Ščasný.

Doufá, že se fanoušci zdrží pokřiků a hučení proti záložníkovi Guéloru Kangovi, jenž si některé příznivce rozhněval reakcemi po prvním utkání. „Pro mě není žádný problém s Kangou pracovat a myslím, že to není potíž ani pro kabinu. Všichni vědí, že Kanga je trochu jiný, což u nás, na rozdíl od zahraničí, není zcela běžné. Zároveň si hráči uvědomují, že je pro nás důležitým fotbalistou. Chtěl bych požádat i fanoušky, aby ho brali a aby vnímali, že to je jeden z klíčových hráčů,“ dodal Ščasný.