Tak velké zklamání ani nejde popsat, líčí brankářka-střelkyně Satrapová

MAGDEBURG Až do posledního dechu bojovaly české házenkářky na mistrovství světa v Německu ve čtvrtfinálovém zápase proti Nizozemsku, který prohrály 26:30. Podle brankářky Lucie Satrapové, která předvedla řadu důležitých zákroků, neměly Češky štěstí, ale ukázaly, že nejsou žádnými outsidery a musí se s nimi počítat.

Česká republika skončí na šampionátu osmá, což je nejlepší výsledek v samostatné historii státu.



Češky měly špatný úvod, potom se ale dotáhly a celý zápas hrály vyrovnaně. V závěru ale vinou několika oslabení nedokázaly výsledek otočit, naopak soupeřky odskočily. „Je to velká škoda, protože si myslím, že Nizozemky byly k poražení. Štěstí nám nepřálo. S holkami jsme ale bojovaly do posledního dechu a do poslední vteřiny, ale prostě to nevyšlo“ řekla Satrapová, která se v zápase i blýskla gólem přes celé hřiště.



Tým držela mnoha zákroky. „Raději bych je vyměnila za výhru. Zklamání je tak velké, že se ani nedá popsat. Možná, až nás to přejde, řekneme si, že jsme přetvořily házenkářské dějiny, protože jsme mezi první světovou osmičkou. Je to pro nás čest,“ uznala brankářka švédského Kristianstadu. Podle ní jsou Češky v nejlepší světové osmičce právem.

Házenkářky měly nejtěžší základní skupinu, ve které bylo pět evropských týmů. Dokázaly si v ní poradit s Argentinou a poté získat i klíčový zápas proti favorizovanému Polsku. Dál prohrály se Švédskem, Norskem a Maďarskem. V osmifinále překvapivě vyřadily favorizované Rumunsko s nejlepší házenkářkou světa Cristinou Neaguovou. Tím se dostaly do nejlepší osmičky a vylepšily dosud nejlepší výsledek České republiky, kterým bylo dosud deváté místo z roku 1993.