Šance dostat se do týmu je velká, věří si před začátkem ročníku Nečas

Stačil jediný trénink, aby i nový kouč reprezentace Miloš Říha poznal, jak výjimečným hráčem Martin Nečas v devatenácti letech je. Po pondělní první tréninkové rundě na kempu v Přerově se chvále vyhýbal, jen u Nečase se zastavil. „Bylo vidět, že už má něco za sebou. Má větší sebevědomí, věří si.“

Slovům o sebevědomí by se možná leckterý hráč vyhýbal, zněla by mu nepatřičně, až velikášsky. Nečas ale na Říhovu poklonu reaguje přikývnutím hlavy a vysvětluje: „Už v minulé sezoně jsem se snažil hrát sebevědomě, protože jedině když předvádím svou hru, můžu ukázat, co ve mně je. Snažím se tvořit, hrát s pukem. A jsem rád, že to vypadá jako sebevědomí.“

Že hraje prim na reprezentačním kempu, kde Říha touží „obouchat“ mladé, po jeho květnovém vystoupení na mistrovství světa nepřekvapí. Ten klíčový kemp je však teprve před Nečasem a on se v něm bude rvát o místo v týmu Carolina Hurricanes. „Vím, že šance dostat se do týmu je velká. Když do kempu přijedu připravený, budu mít šanci hrát. Je to výzva.“

Klub prošel v posledních měsících řadou změn. Odešel generální manažer Ron Francis, „přestoupil“ trenér Bill Peters i pár nadějných borců. Nečase, který loni okusil jeden mač v NHL, rázem mnozí pasují do prvních dvou pětek.

V létě dřel s kondičním koučem Pecou, aby ještě o něco víc nabral muskulaturu. Objížděl zimáky v Brně, Telči i rodném Žďáru nad Sázavou, aby byl co nejčastěji na ledě a plnil domácí úkoly, které mu v Hurricanes zadali. „Řekli, že mám pracovat na buly na mé silné bekhendové straně. Odešli totiž dva praváci, co chodili na buly, takže jim tam chybějí, a já se snažím trénovat a zlepšovat,“ popisuje.

Při letním tréninku vhazování se jeho věrným druhem stal kamarád Martin Kaut, který pro změnu bude brzy usilovat o místo v klubu Colorado Avalanche.



Už v pondělí odlétá Nečas do Ameriky. Nejprve stráví pár dní ve Washingtonu, kde ho čekají povinnosti pro NHL, pak se přesune i do Raleigh, v němž sídlí tým Hurricanes.



„Těším se. Už po červnovém draftu jsem tam byl na kempu nováčků a cítil jsem se dobře. Celkově mi to totiž vyhovuje na menším hřišti než tady,“ povídá.



Zatím - jak velí „zákony“ NHL - si ještě nebude hledat bydlení a zůstane na hotelu. Až když na něj ukáže kouč Rod Brind’Amour, aby setrval mezi elitou, porozhlédne se po svém apartmánu.



Zároveň ale ví, že i kdyby od trenéra překvapivě slyšel „Ještě nejsi připraven“ a byl poslán na farmu do Charlotte, tak se na rozdíl od loňského návratu do brněnské Komety tentokrát zpět do Evropy nevydá. „Stoprocentně vím, že se nebudu vracet do Česka. Sezonu odehraju v Americe a doufám, že v té nejvyšší lize.“

Je to logický krok.

Mimochodem, kromě rozehrání byl ještě v něčem reprezentační kemp pro Nečase přínosný. Poprvé v životě potkal brankáře Petra Mrázka, novou akvizici klubu ze Severní Karolíny.

Jeho pozice je oproti té Nečasově logicky jistější, a tak mladík říká: „Budu rád, když spolu budeme celou sezonu. Je to fajn kluk a říkal, že si to tam užijeme.“