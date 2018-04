Sagan poprvé vyhrál Paříž-Roubaix. Štybar po loňském stříbru dojel devátý

roubaix Trojnásobný mistr světa Peter Sagan ze Slovenska vyhrál poprvé v kariéře cyklistickou klasiku Paříž-Roubaix. Kapitán týmu Bora-hansgrohe v závěrečném spurtu na velodromu porazil Švýcara Silvana Dilliera, s nímž jel v posledních desítkách kilometrů ve dvoučlenném úniku. Český spolufavorit Zdeněk Štybar obsadil devátou pozici.

Osmadvacetiletý Sagan udělal důležitý krok k vítězství na „Peklu severu“ zhruba 54 kilometrů před cílem, kdy se odpoutal od hlavní skupiny favoritů.

Hvězdný Slovák si dojel uprchlíky před sebou a díky vzájemné spolupráci zvyšoval náskok.

Z původní trojice odpadl zhruba 30 km před finišem Belgičan Jelle Wallays a se Saganem už vydržel pouze dvojnásobný mistr světa v týmové časovce Dillier.



V tradičním závěru na velodromu v Roubaix se pak Sagan po 257 km za Dillierem vyvezl a podle očekávání ho lehce přespurtoval.

Poprvé v kariéře tak převzal trofej v podobě dlažební kostky, kterou dostávají vítězové závodu, jehož velká část (letos 54,5 km) vede právě po „kočičích hlavách“.

„Je to úžasné. Konečně jsem letos neměl nehodu ani defekt, ušetřil jsem energii a mohl zaútočit. Vydržel jsem to až do konce a musím říct, že minulé ročníky, kdy jsem Paříž-Roubaix dokončil, jsem byl mnohem unavenější,“ uvedl Sagan.

„Na velodrom jsem přijel první, ale Peter byl prostě příliš silný,“ řekl švýcarský mistr Dillier.



Na třetím místě dojel s odstupem 57 sekund Nizozemec Niki Terpstra, jenž minulý týden ovládl jinou slavnou klasiku Kolem Flander.

Terpstrův kolega z týmu Quick-Step Štybar dojel devátý ve skupině s odstupem 2:31 minuty na Sagana. Českému cyklistovi tak nevyšel útok na vítězství v závodě, na němž byl loni a v roce 2015 druhý.

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu se držel v popředí, zhruba 75 km před cílem dokonce ujel soupeřům z pelotonu a byl zhruba 15 km v úniku, byl však dostižen a brzy nato se podařil úspěšný atak Saganovi.