Šádek: V zimě jsme 300 milionů za Krmenčíka odmítli. A vyplatilo se nám to

PLZEŇ Generální manažer fotbalové Plzně Adolf Šádek přiznal, že Viktoria v zimě odmítla prodat nejlepšího střelce Michaela Krmenčíka za zhruba 300 milionů korun, ale v létě zatím úřadující mistr žádnou podobnou nabídku nedostal.

Podle Šádka by nyní reprezentační útočník mohl dostat k přestupu zelenou.



„Nebylo by úplně vhodné říkat, jaký klub na něj tu nabídku dal. My jsme ji odmítli s vědomím, že hrajeme o titul a byla tam vidina Ligy mistrů,“ řekl Šádek na tiskové konferenci.

„Kdyby v zimě odešel a my neudělali titul, dokážu si představit, že bychom byli pranýřovaní za to, že jsme pustili nejlepšího střelce v době, kdy jsme hráli o titul a možnost postoupit přímo do základní skupiny Ligy mistrů, byť to v zimě ještě nebylo stoprocentní,“ doplnil.

Adolf Šádek (uprostřed)

Plzeň i díky Krmenčíkovým 16 gólům ovládla domácí soutěž a kvalifikovala se do Ligy mistrů, čímž si výrazně vydělala.



„Postup do Ligy mistrů nám skoro zdvojnásobil peníze za Krmenčíka a ještě jsme ho tady udrželi. Ve fotbale je naprosto běžné, že riskujete, že hráč ztratí formu a ta cenu už nebude taková. Toho jsme si byli plně vědomí a jsme rádi, že zůstal a neodešel zatím ani teď,“ uvedl Šádek.

Západočeský klub by nabídku za Krmenčíka, která by se blížila té ze zimy, nyní zřejmě přijal.



„Asi jo, ale nepřišla. Ty reálné nabídky, o kterých bychom se bavili, nebyli v létě žádné. Z tohoto pohledu teď téma Michael Krmenčík a odchod nebylo na pořadu dne,“ prohlásil generální manažer Plzně.

Očekává však, že nějaký klub ještě v létě o pětadvacetiletého Krmenčíka projeví zájem.



„Přestupové okno se otevřelo před 16 dny. Předevčírem skončilo mistrovství světa, takže myslím, že teprve teď ty větší kluby začnou být na transferovém poli nějakým způsobem aktivní. Teď je zase na nás, jak se k tomu postavíme, kdyby se něco objevilo,“ konstatoval Šádek.