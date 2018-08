Šádek: Sen mnoha generací se splnil. O tom, že jsme hráli s Realem, budeme vyprávět vnoučatům

plzeň Fotbalisté Plzně jsou s losem Ligy mistrů, který jim do skupiny G přidělil Real Madrid, AS Řím a CSKA Moskva, spokojení, protože španělského obhájce trofeje si přála velká část kabiny. Západočeši touží zabojovat minimálně o třetí místo zaručující postup do jarní fáze Evropské ligy.

„Myslím, že sen mnoha generací hráčů a fanoušků Plzně se stal skutečností. Obhájce trofeje v Lize mistrů přijede k nám do města. To je jako pohádka, kterou jednoho dne budeme vyprávět našim vnoučatům,“ uvedl generální manažer Plzně Adolf Šádek pro klubový web.



„Hráči si Real přáli, tak doufám, že se jich nezaleknou a že se budou snažit s nimi odehrát dobrý zápas. Ale samozřejmě pro diváky a fanoušky v Česku je to něco mimořádného. Je to taková odměna za titul a nás čeká zápas s momentálně nejlepším mužstvem na světě,“ řekl trenér Pavel Vrba.

Podobný názor měli i hráči Viktorie. „Já jsem si přál Real, takže jsem spokojený. Těšíme se. Hodně kluků si přálo Real a myslím, že to bude velký zápas. Nejen pro nás, ale i pro celý region. Myslím, že my i fanoušci si takový zápas v Plzni zaslouží,“ uvedl kapitán a obránce Roman Hubník.

Sen se splnil také záložníkovi Romanu Procházkovi. „Real jsem si velmi přál a mám ho tam, takže jsem spokojený. Opravdu se těším, je to asi nejlepší mužstvo, které jsme mohli dostat. Bude to možná i splněný sen,“ konstatoval slovenský středopolař.

„Těším se na Real moc, hlavně na zápas tam. Na Santiago Bernabéu se hraje možná jednou za život. Doufám, že si to s kluky užijeme,“ doplnil záložník Jan Kopic.

Ten hned po losu psal svému reprezentačnímu spoluhráči Patriku Schickovi, jenž působí v AS Řím.

Podle Hubníka není český šampion bez šance na postup.

„Myslím si, že je to hratelná skupina. Uvidíme, jak se to bude hrát. Šance je vždycky a věřím, že do jarních bodů postoupíme. Jestli to bude v Champions League nebo Evropské lize... Přejeme si postoupit dál,“ prohlásil čtyřiatřicetiletý stoper.

„My bychom rádi postoupili do Evropské ligy, jak se nám to podařilo už dvakrát. Doufám, že i tentokrát budeme bojovat o to třetí postupové místo. Pokud se nám to podaří, určitě budeme spokojení,“ přidal Vrba.

Speciální pro něj bude souboj s CSKA, protože v minulosti krátce vedl ruskou Machačkalu.

„CSKA trochu znám, tak doufám, že to bude trošku moje výhoda. Sice CSKA moc lidí asi nezná, přesto je to mužstvo, které pravidelně hraje v Rusku o titul,“ upozornil plzeňský kouč.

Plzeň při své druhé účasti ve skupině LM před pěti lety skončila na třetím místě právě před moskevským celkem. „Uvidíme, jestli nám to vrátí, anebo zase uspějeme my,“ podotkl Vrba.

„Hráli jsme s CSKA i spoustu přátelských zápasů na soustředění, takže myslím, že o tom týmu víme hodně,“ doplnil Hubník.

Vrba staví vysoko i dalšího bývalého soupeře Plzně v pohárech AS Řím.

„Už tu jednou byl ve skupině Evropské ligy, hrál v Plzni 1:1 a v Římě se prohrálo 1:4. Uvidíme, jakou kvalitu budou mít teď, Džeko snad tehdy dával tři góly. Musíme samozřejmě nastudovat soupeře a uvidíme, co se do té doby stane,“ řekl kouč Viktorie.