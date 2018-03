Sáblíkovou zmohlo zranění, ve finále SP nepojede. Jak si povede Erbanová?

MINSK/PRAHA V posledním víkendu rychlobruslařské zimy měla Martina Sáblíková zabojovat o dvanáctý triumf v kariéře na dlouhých tratích. Finále Světového poháru v Minsku však kvůli zdravotním trablům vynechá. Bez šancí na ceněný pohár ovšem není Karolína Erbanová.

Martina Sáblíková měla před sobotním závodem na 3000 metrů situaci jasně danou. Kdyby zvítězila, stala by se i absolutní šampionkou seriálu. Jenže v pátek odpoledne oznámila v tiskové zprávě, že bude v Minsku chybět.



Erbanová je ve hře o trofej za celkové vítězství na Světovém poháru na 500 metrů. Na vedoucí Japonku Nao Kodairovou, která však v Bělorusku nestartuje, ztrácí 154 bodů. Sprinterky však jedou při finále v Bělorusku pětistovku dvakrát, a tak Erbanová může v případě dvou výher získat až 300 bodů.

(Pozn.: Zatímco do takzvaného „Grand World Cupu“, kde se sčítají výsledky ze všech disciplín, se za každou ze dvou pětistovek v rámci jednoho kola přidělují pouze poloviční body v porovnání s ostatními disciplínami, do pořadí disciplíny se naopak dle pravidel ISU sčítají vždy plné bodové zisky z každého závodu. Takže například Nao Kodairová získala v této sezoně ve třech kolech Světového poháru dokonce 2 x 100 bodů. A loni při finále ve Stavangeru si připsala za dvě vítězství 2 x 150 bodů.)

V akci bude v Minsku i třetí česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která tak završí svoji průlomovou sezonu do širší světové špičky, představit by se měla na 1500 metrů a v hromadném závodě.

Erbanová si v rozhovoru pro Lidovky.cz pochvalovala, že jí prospělo vypuštění mistrovství světa ve sprinterském víceboji v Číně, které bezprostředně navazovalo na olympijské hry v Koreji. „Když jsem nad tím přemýšlela, tak měsíc v kuse v Asii bych asi nedala. Zato teď mám zase chuť zazávodit si a do Minska se těším,“ podotkla před odletem.

Sáblíková dosud nevyhrála žádný závod

Sáblíková měla v předešlých letech mnohokrát jistý triumf již před závěrečným podnikem poháru. V této sezoně ji však trápily potíže se zády a dosud nevyhrála žádný závod seriálu.

V Minsku byla původně připravená bojovat. „Zkusím to. Ať to ale dopadne jakkoliv, hodnocení sezony to nezmění: po tom, co jsem si prožila se zády, jsem šťastná za olympijské stříbro, které má pro mě vzhledem k okolnostem cenuzlata. A případný triumf v poháru by byl dalším bonusem, protože po tom všem jsem ani nedoufala, že bych byla před posledním závodem ještě ve hře o první místo.“

Po poradě s doktorem a trenérem Novákem je nakonec vše jinak.

Erbanová bude v Minsku bojovat z pohledu celkového vítězství na pětistovce zejména s Vanessou Herzogovou z Rakouska, čtvrtou z olympiády, která je průběžně druhá o devět bodů před Erbanovou.