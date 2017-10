Sáblíková po ocenění: Říkala jsem si, co tu vedle ostatních dělám

PRAHA Rychlobruslařka Martina Sáblíková se v sobotu večer zařadila po bok řady úspěšných českých sportovců, kteří z rukou prezidenta převzali vyznamenání udělované při příležitosti oslav státního svátku České republiky.

Miloš Zeman jí udělil medaili Za zásluhy a trojnásobná olympijská vítězka tak rozšířila skupinu sportovních osobností, ve které jsou například Věra Čáslavská, Emil Zátopek, Martina Navrátilová, Ivan Hlinka, Dominik Hašek nebo Pavel Nedvěd.



„Byl to pro mě zajímavý večer po všech směrech, přeci jen se člověk zase tak často nedostane na Pražský hrad do míst, kde se ocenění předávala. Bylo to hodně slavnostní,“ uvedla Sáblíková, vedle níž byl letos ze sportovního světa oceněný ještě automobilový závodník a šestinásobný vítěz Rallye Dakar Karel Loprais.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková přebírá ocenění za zásluhy v oblasti sportu.

Třicetiletá rychlobruslařská hvězda se o tom, že bude letos oceněna, dozvěděla již v dubnu přímo od Zemana. Informoval ji při slavnostním podpisu české přihlášky na zimní olympijské hry v Pchjongčchangu. I tak byla při samotném vyhlášení nervózní.



„A moc! Když jsem pak poslouchala příběhy lidí, v jejichž společnosti jsem tam seděla, tak mě napadlo: co já tady dělám? Opravdu neuvěřitelné, kam jsem se dostala. Byla jsem z toho trochu nesvá. Člověk vidí dost z těch vyznamenaných jen v televizi, obdivuje je a najednou s nimi sedí v jednom sále a čeká na vyznamenání od prezidenta. Opravdu neskutečné,“ uvedla Sáblíková, která má ve své sbírce desítky medailí z vrcholných akcí.

S řadou oceněných si na Hradě i povídala. „Bylo to strašně zajímavé. Mluvila jsem třeba s panem Troškou, paní Vondráčkovou, s panem Nohavicou.... Všichni mi přáli hodně štěstí, že mi fandí a obdivují mě. Vážně neuvěřitelné, vždyť oni pro mě byli vždycky ti slavní z televize a netušila jsem, že mě sledují,“ řekla Sáblíková, pro kterou sezona začíná za dva týdny prvním závodem Světového poháru a v únoru se poté představí na olympiádě v Koreji.

Stejně jako ostatní si vychutnala i potlesk zaplněného Vladislavského sálu. „Potlesk byl dlouhý, ale nevím, jestli jeden z nejdelších. Já se soustředila hlavně na to, abych udělala všechno tak, jak jsem měla, a snažila jsem se nepřemýšlet, kolik lidí se na mě dívá,“ pousmála se Sáblíková. „Ale ta chvíle, celý ten ceremoniál a vůbec průběh večera pro mě bude nezapomenutelný zážitek,“ řekla.

Porovnávat vyznamenání s medailemi ze závodů jde podle ní jen těžko. „Srovnat se to nedá, dejme tomu, že je to medaile za moje medaile. Takové pokračování toho, co prožívám na dráze. Jsem velice vděčná za to, kam jsem se díky svému týmu, trenérovi a rodině dostala. Protože bez nich bych žádné ocenění nepřebírala. Právě oni mi pomohli být tím, kdo jsem,“ dodala Sáblíková, kterou kouč Petr Novák doprovázel i na slavnostní akci.