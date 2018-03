Sáblíková má po sezoně. ‚Byl to nejtěžší rok v mé kariéře,‘ řekla rychlobruslařka

PRAHA Rychlobruslařka Martina Sáblíková má za sebou jednu z nejtěžších sezon v kariéře. Bojovala v ní s řadou zdravotních problémů, přesto na olympijských hrách v Pchjongčchangu získala stříbrnou medaili na trati 5000 metrů, což i s odstupem měsíce považuje za velký úspěch. Nyní se třicetiletá česká reprezentantka chce dát zdravotně do pořádku a až poté začne přemýšlet nad dalšími plány. Platí však, že chce u rychlobruslení vydržet i další čtyři roky a představit se i na příští olympiádě v Pekingu 2022.

„Byla to velice těžká sezona, hlavně psychicky. Jsme hrozně ráda, že v nejdůležitější okamžik jsem se dala zdravotně do kupy a mohla jsem na olympiádě bojovat o medaile. A jednu jsem si přivezla domů, takže sezona byla úspěšná,“ řekla Sáblíková na dnešní tiskové konferenci v Praze.



Konstatovala, že náročnější sezonu asi nezažila. „Kdyby letos nebyla olympiáda, zřejmě bych sezonu přerušila, nebo ji ukončila předčasně. Musím na sebe dávat pozor, už nejsem nejmladší,“ uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Veřejně se zároveň omluvila dalším členům Novis týmu za to, že to s ní občas nebylo jednoduché. „Kolikrát se divím, že to se mnou vydrželi. Často jsem bývala nepříjemná a dávala všem kolem sebe pocítit, že se mi nedaří, jak se má. I když oni za to samozřejmě nemohli. I takhle se jim ještě jednou omlouvám,“ řekla Sáblíková.

Momentálně myslí jen na to, aby byla stoprocentně fit. I proto ji čekají návštěvy lékařů a řada procedur. Aktuálně bude řešit natržený úpon v koleně, kvůli kterému o víkendu nestartovala ve finále Světového poháru v Minsku a přišla o šanci na dvanácté celkové vítězství v seriálu.

„Upřímně musím přiznat, že pro mě bylo neuvěřitelné, že s ohledem na problémy, které jsem v sezoně měla, jsem ještě mohla v Minsku bojovat o celkové vítězství. Překvapilo mě to,“ uvedla Sáblíková, která nakonec v hodnocení dlouhých tratí obsadila čtvrté místo. „I to nakonec považuji za úspěch,“ řekla rodačka z Nového Města na Moravě.

Sáblíková v této chvíli nepředpokládá, že by se letos účastnila cyklistických závodů a startovala například na mistrovství světa. Za svoji jasnou prioritu totiž považuje rychlobruslení.

„Už jsem několikrát řekla, že bych chtěla pokračovat další čtyři roky a podporovat lidi, které mám kolem sebe. Další závodníky a závodnice. Nevím, jestli budu schopná na další olympiádě bojovat o placku, ale ráda bych se tam kvalifikovala a pomohla dalším k úspěchům. To je teď moje hlavní motivace,“ podotkla Sáblíková s pohledem na vedle sedící reprezentační kolegyni Nikolu Zdráhalovou.