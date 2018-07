S výkony fotbalistů jsem spokojen, ale rozhodně nekončíme, říká Putin

KALININGRAD/PRAHA Fotbalisté Ruska dokráčeli na domácím světovém šampionátu překvapivě až do čtvrtfinále. Jejich bojovnost a výkony s více než týdenním odstupem ocenil i prezident Vladimir Putin.Ten zároveň vyzval hráče, aby si udrželi bojovného ducha a nepolevovali v úsilí. Úspěch na šampionátu je podle něj novým začátkem pro celý ruský fotbal.

Ten zároveň vyzval hráče, aby si udrželi bojovného ducha a nepolevovali v úsilí. Úspěch na šampionátu je podle něj novým začátkem pro celý ruský fotbal.



Les Bleus last night in their dressing room even did a chant for Russian President Vladimir Putin. pic.twitter.com/AKzjtAgHV2